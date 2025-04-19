https://ria.ru/20250419/samolet-2012294877.html

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву - РИА Новости, 19.04.2025

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем на борту вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:04:00+03:00

2025-04-19T18:04:00+03:00

2025-04-19T19:44:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, эта дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню.В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Огонь доставят в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице его принесут к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, однако его должны принять представители епархий Русской православной церкви.ФАП доставляет Благодатный огонь в Москву из храма Гроба Господня с 2003 года. По благословению патриарха Московского и всея Руси фонд также организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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москва, иерусалим, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха