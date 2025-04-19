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Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
18:04 19.04.2025 (обновлено: 19:44 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/samolet-2012294877.html
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву - РИА Новости, 19.04.2025
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
Самолет с Благодатным огнем на борту вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:04:00+03:00
2025-04-19T19:44:00+03:00
религия
москва
иерусалим
россия
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
пасха
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, эта дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню.В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Огонь доставят в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице его принесут к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, однако его должны принять представители епархий Русской православной церкви.ФАП доставляет Благодатный огонь в Москву из храма Гроба Господня с 2003 года. По благословению патриарха Московского и всея Руси фонд также организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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москва, иерусалим, россия, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, пасха
Религия, Москва, Иерусалим, Россия, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Пасха
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Mahmoud IlleanСхождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 19 апреля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту вылетел в Москву из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, эта дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне. Огонь доставят в города приграничных областей — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других. В столице его принесут к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а затем передадут в 15 московских храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, однако его должны принять представители епархий Русской православной церкви.
ФАП доставляет Благодатный огонь в Москву из храма Гроба Господня с 2003 года. По благословению патриарха Московского и всея Руси фонд также организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
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РелигияМоскваИерусалимРоссияРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздникиПасха
 
 
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