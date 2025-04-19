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ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, сообщил Сальдо

ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, сообщил Сальдо - РИА Новости, 19.04.2025

ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, сообщил Сальдо

Украинские войска продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области, нарушая объявленное президентом России пасхальное перемирие, сообщил глава... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:56:00+03:00

2025-04-19T22:56:00+03:00

2025-04-19T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

владимир сальдо

валерий герасимов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области, нарушая объявленное президентом России пасхальное перемирие, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области", — написал он.По словам губернатора, с 18:00 мск субботы зафиксированы несколько атак противника:При этом Сальдо отметил, что на некоторых участках — тишина, никто не стреляет."Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", — резюмировал руководитель региона.Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства. Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия, владимир сальдо, валерий герасимов