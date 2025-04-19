ВСУ продолжили наносить удары по Херсонской области, сообщил Сальдо
Сальдо: ВСУ нарушили перемирие и атаковали Алешки, Голую Пристань и Каховку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области, нарушая объявленное президентом России пасхальное перемирие, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области", — написал он.
По словам губернатора, с 18:00 мск субботы зафиксированы несколько атак противника:
- Алешки — FPV-дроны, миномет;
- Голая Пристань — удары дронов-камикадзе;
- Каховка — не менее шести сбросов с беспилотников.
При этом Сальдо отметил, что на некоторых участках — тишина, никто не стреляет.
"Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", — резюмировал руководитель региона.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
Как заявили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий. В то же время в ведомстве подчеркнули, что перемирие будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения ВСУ.
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