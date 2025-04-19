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В США назвали главных русофобов в Европе - РИА Новости, 19.04.2025
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07:17 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html
В США назвали главных русофобов в Европе
В США назвали главных русофобов в Европе - РИА Новости, 19.04.2025
В США назвали главных русофобов в Европе
В биографии европейских чиновников высокого уровня есть весьма интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии в Европе, заявил американский... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:17:00+03:00
2025-04-19T07:17:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
фридрих мерц
марк слебода
евросоюз
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В биографии европейских чиновников высокого уровня есть весьма интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии в Европе, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube."Например, один из столпов европейской политики — Кая Каллас — она из Эстонии, в этой стране проходят шествия бывших легионеров СС, это есть и в других странах Прибалтики, и все одобрено правительствами &lt;…&gt; Отец будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца был нацистом, дед Каллас, кстати, служил в СС", — сказал он.Аналитик отметил, что под прикрытием антироссийской политики в Европе возрождаются старые движения. Только теперь, по его словам, главным виновником всех бед выставят жителей России.Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров различные государства-члены отметили, что любого участия в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, скорее всего, не будет.До выборов в немецкий парламент Фридрих Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.
https://ria.ru/20250418/matvienko-2011993435.html
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в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, фридрих мерц, марк слебода, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Фридрих Мерц, Марк Слебода, Евросоюз
В США назвали главных русофобов в Европе

Аналитик Слебода: в Европе возрождаются старые движения под прикрытием русофобии

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В биографии европейских чиновников высокого уровня есть весьма интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии в Европе, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube.
"Например, один из столпов европейской политики — Кая Каллас — она из Эстонии, в этой стране проходят шествия бывших легионеров СС, это есть и в других странах Прибалтики, и все одобрено правительствами <…> Отец будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца был нацистом, дед Каллас, кстати, служил в СС", — сказал он.
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Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров различные государства-члены отметили, что любого участия в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, скорее всего, не будет.
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До выборов в немецкий парламент Фридрих Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаКайя КалласФридрих МерцМарк СлебодаЕвросоюз
 
 
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