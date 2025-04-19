В США назвали главных русофобов в Европе
Аналитик Слебода: в Европе возрождаются старые движения под прикрытием русофобии
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В биографии европейских чиновников высокого уровня есть весьма интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии в Европе, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube.
"Например, один из столпов европейской политики — Кая Каллас — она из Эстонии, в этой стране проходят шествия бывших легионеров СС, это есть и в других странах Прибалтики, и все одобрено правительствами <…> Отец будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца был нацистом, дед Каллас, кстати, служил в СС", — сказал он.
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Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров различные государства-члены отметили, что любого участия в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, скорее всего, не будет.
До выборов в немецкий парламент Фридрих Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.
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