https://ria.ru/20250419/rpts-2012325988.html

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 19.04.2025

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту "Внуково-3", где приземлился доставивший святыню в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T23:27:00+03:00

2025-04-19T23:27:00+03:00

2025-04-19T23:31:00+03:00

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фонд андрея первозванного

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту "Внуково-3", где приземлился доставивший святыню в Россию самолет, передаёт корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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русская православная церковь, иерусалим, россия, белгород, иисус христос, фонд андрея первозванного, религиозные праздники