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Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
23:27 19.04.2025 (обновлено: 23:31 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/rpts-2012325988.html
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ - РИА Новости, 19.04.2025
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ
Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту "Внуково-3", где приземлился доставивший святыню в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:27:00+03:00
2025-04-19T23:31:00+03:00
русская православная церковь
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фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту "Внуково-3", где приземлился доставивший святыню в Россию самолет, передаёт корреспондент РИА Новости.Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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русская православная церковь, иерусалим, россия, белгород, иисус христос, фонд андрея первозванного, религиозные праздники
Русская православная церковь, Религия, Иерусалим, Россия, Белгород, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники
Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ в аэропорту Внуково

© AP Photo / Mahmoud IlleanСошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту "Внуково-3", где приземлился доставивший святыню в Россию самолет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
 
РелигияРусская православная церковьИерусалимРоссияБелгородИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздники
 
 
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