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В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
18:06 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/rpts-2012296090.html
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию - РИА Новости, 19.04.2025
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию
В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:06:00+03:00
2025-04-19T18:06:00+03:00
религия
россия
владимир путин
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным, следует из заявления председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. "Пасхальное перемирие - очень важное решение президента России. Вслед за главой нашего государства хочется надеяться, что украинская сторона последует этому достойному примеру", - написал Легойда в своем Telegram-канале. Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом. Кипшидзе отметил, что Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
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россия, владимир путин, вахтанг кипшидзе, владимир легойда, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Владимир Путин, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Пасха
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию

Легойда: в РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным, следует из заявления председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
"Пасхальное перемирие - очень важное решение президента России. Вслед за главой нашего государства хочется надеяться, что украинская сторона последует этому достойному примеру", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Вчера, 17:14
Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом. Кипшидзе отметил, что Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников.
Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Госдуме допустили провокации Киева в пасхальное перемирие
Вчера, 17:22
 
РелигияРоссияВладимир ПутинВахтанг КипшидзеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьПасха
 
 
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