https://ria.ru/20250419/rpts-2012296090.html

В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию

В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию - РИА Новости, 19.04.2025

В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию

В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:06:00+03:00

2025-04-19T18:06:00+03:00

2025-04-19T18:06:00+03:00

религия

россия

владимир путин

вахтанг кипшидзе

владимир легойда

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным, следует из заявления председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. "Пасхальное перемирие - очень важное решение президента России. Вслед за главой нашего государства хочется надеяться, что украинская сторона последует этому достойному примеру", - написал Легойда в своем Telegram-канале. Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом. Кипшидзе отметил, что Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.

https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html

https://ria.ru/20250419/gosduma-2012290328.html

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россия, владимир путин, вахтанг кипшидзе, владимир легойда, русская православная церковь, пасха