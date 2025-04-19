https://ria.ru/20250419/rpts-2012296090.html
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию - РИА Новости, 19.04.2025
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию
В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:06:00+03:00
2025-04-19T18:06:00+03:00
2025-04-19T18:06:00+03:00
религия
россия
владимир путин
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
русская православная церковь
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что украинская сторона присоединится к пасхальному перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным, следует из заявления председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. "Пасхальное перемирие - очень важное решение президента России. Вслед за главой нашего государства хочется надеяться, что украинская сторона последует этому достойному примеру", - написал Легойда в своем Telegram-канале. Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие, объявленное президентом. Кипшидзе отметил, что Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
https://ria.ru/20250419/gosduma-2012290328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вахтанг кипшидзе, владимир легойда, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Владимир Путин, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Пасха
В РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию
Легойда: в РПЦ надеются, что Украина присоединится к пасхальному перемирию