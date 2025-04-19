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ОАК передала Минобороны партию новых Су-34 - РИА Новости, 19.04.2025
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08:04 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/rosteh-2012228332.html
ОАК передала Минобороны партию новых Су-34
ОАК передала Минобороны партию новых Су-34 - РИА Новости, 19.04.2025
ОАК передала Минобороны партию новых Су-34
Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:04:00+03:00
2025-04-19T08:04:00+03:00
безопасность
владимир артяков
вадим бадеха
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Как отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации и является лучшим самолетом в своем классе. "Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины", - сказал Артяков. Предприятия ОАК строго выполняют свои обязательства в рамках гособоронзаказа, подчеркнул, в свою очередь, гендиректор корпорации Вадим Бадеха. "Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся. Выпуск одного из самых востребованных самолетов, фронтового бомбардировщика Су-34, за два года увеличился более чем в два раза", – приводит слова Бадехи пресс-служба. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
https://ria.ru/20250403/tanki-2009142400.html
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безопасность, владимир артяков, вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Безопасность, Владимир Артяков, Вадим Бадеха, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
ОАК передала Минобороны партию новых Су-34

Ростех: ОАК передала Минобороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
Как отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации и является лучшим самолетом в своем классе.
"Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины", - сказал Артяков.
Предприятия ОАК строго выполняют свои обязательства в рамках гособоронзаказа, подчеркнул, в свою очередь, гендиректор корпорации Вадим Бадеха.
"Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся. Выпуск одного из самых востребованных самолетов, фронтового бомбардировщика Су-34, за два года увеличился более чем в два раза", – приводит слова Бадехи пресс-служба.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
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