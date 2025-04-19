https://ria.ru/20250419/rosteh-2012228332.html

ОАК передала Минобороны партию новых Су-34

ОАК передала Минобороны партию новых Су-34 - РИА Новости, 19.04.2025

ОАК передала Минобороны партию новых Су-34

Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:04:00+03:00

2025-04-19T08:04:00+03:00

2025-04-19T08:04:00+03:00

безопасность

владимир артяков

вадим бадеха

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана в российские войска, предприятия наращивают объемы производства этих самолетов, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Как отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации и является лучшим самолетом в своем классе. "Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины", - сказал Артяков. Предприятия ОАК строго выполняют свои обязательства в рамках гособоронзаказа, подчеркнул, в свою очередь, гендиректор корпорации Вадим Бадеха. "Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся. Выпуск одного из самых востребованных самолетов, фронтового бомбардировщика Су-34, за два года увеличился более чем в два раза", – приводит слова Бадехи пресс-служба. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

https://ria.ru/20250403/tanki-2009142400.html

https://ria.ru/20250408/rossija-2009940287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, владимир артяков, вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), су-34