https://ria.ru/20250419/rossiya-2012274506.html
На Западе заявили об изменении отношения к России
На Западе заявили об изменении отношения к России - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе заявили об изменении отношения к России
Все больше людей на Западе начинают понимать, что Россия не является их врагом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:27:00+03:00
2025-04-19T15:27:00+03:00
2025-04-19T15:27:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Все больше людей на Западе начинают понимать, что Россия не является их врагом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Он выразил удивление тем фактом, что небольшая западная политическая элита, которая сама же начала конфликт с Россией, смогла убедить простых американцев и европейцев, что она их враг."Сейчас все больше людей понимают, что это не так", — отметил Боуз.В четверг исследовательский центр Pew Research Center опубликовал данные, согласно которым доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО.
https://ria.ru/20250419/ssha-2012272043.html
сша
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия, украина
В мире, США, Европа, Россия, Украина
На Западе заявили об изменении отношения к России
Журналист Боуз: все больше людей на Западе понимают, что Россия им не враг