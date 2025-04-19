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На Западе заявили об изменении отношения к России - РИА Новости, 19.04.2025
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15:27 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/rossiya-2012274506.html
На Западе заявили об изменении отношения к России
На Западе заявили об изменении отношения к России - РИА Новости, 19.04.2025
На Западе заявили об изменении отношения к России
Все больше людей на Западе начинают понимать, что Россия не является их врагом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:27:00+03:00
2025-04-19T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Все больше людей на Западе начинают понимать, что Россия не является их врагом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Он выразил удивление тем фактом, что небольшая западная политическая элита, которая сама же начала конфликт с Россией, смогла убедить простых американцев и европейцев, что она их враг."Сейчас все больше людей понимают, что это не так", — отметил Боуз.В четверг исследовательский центр Pew Research Center опубликовал данные, согласно которым доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО.
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в мире, сша, европа, россия, украина
В мире, США, Европа, Россия, Украина
На Западе заявили об изменении отношения к России

Журналист Боуз: все больше людей на Западе понимают, что Россия им не враг

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Все больше людей на Западе начинают понимать, что Россия не является их врагом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он выразил удивление тем фактом, что небольшая западная политическая элита, которая сама же начала конфликт с Россией, смогла убедить простых американцев и европейцев, что она их враг.
«
"Сейчас все больше людей понимают, что это не так", — отметил Боуз.
В четверг исследовательский центр Pew Research Center опубликовал данные, согласно которым доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО.
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