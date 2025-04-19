https://ria.ru/20250419/rossijane-2012229977.html
МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой
МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой - РИА Новости, 19.04.2025
МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой
Среди стран Евросоюза чаще всего за электронными визами в Россию обращаются граждане Германии, Эстонии и Латвии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:25:00+03:00
2025-04-19T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Среди стран Евросоюза чаще всего за электронными визами в Россию обращаются граждане Германии, Эстонии и Латвии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Высокий интерес к единым электронным визам отмечается со стороны граждан КНР – 399 673 въезда, Саудовской Аравии (72 392), Турции (55 716), Индии (32 423), Кувейта (22 290), Ирана (20 720), Омана (12 010), Бахрейна (10 245), Индонезии (7206), Тайваня (7055) и Вьетнама (5889)", - рассказали в министерстве. Среди стран Европейского союза на первом месте Германия (68 393), добавили в МИД РФ. "За ней идут Эстония (40 462), Латвия (26 016), Литва (13 865), Италия (11 102) и Франция (8526)", - уточнили в ведомстве.
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в мире, россия, германия, эстония
В мире, Россия, Германия, Эстония
МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой
МИД: немцы, эстонцы и латвийцы чаще всего из ЕС обращаются за электронной визой