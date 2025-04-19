https://ria.ru/20250419/rossijane-2012229977.html

МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой

МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой - РИА Новости, 19.04.2025

МИД рассказал об иностранцах, обращающихся за электронной визой

Среди стран Евросоюза чаще всего за электронными визами в Россию обращаются граждане Германии, Эстонии и Латвии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:25:00+03:00

2025-04-19T08:25:00+03:00

2025-04-19T08:25:00+03:00

в мире

россия

германия

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Среди стран Евросоюза чаще всего за электронными визами в Россию обращаются граждане Германии, Эстонии и Латвии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Высокий интерес к единым электронным визам отмечается со стороны граждан КНР – 399 673 въезда, Саудовской Аравии (72 392), Турции (55 716), Индии (32 423), Кувейта (22 290), Ирана (20 720), Омана (12 010), Бахрейна (10 245), Индонезии (7206), Тайваня (7055) и Вьетнама (5889)", - рассказали в министерстве. Среди стран Европейского союза на первом месте Германия (68 393), добавили в МИД РФ. "За ней идут Эстония (40 462), Латвия (26 016), Литва (13 865), Италия (11 102) и Франция (8526)", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250419/vizy-2012227775.html

россия

германия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, эстония