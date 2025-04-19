https://ria.ru/20250419/romanovy-2012096648.html

Проклятие Романовых: как призраки царей "мстили" советской элите

Проклятие Романовых: как призраки царей "мстили" советской элите - РИА Новости, 19.04.2025

Проклятие Романовых: как призраки царей "мстили" советской элите

С момента расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи в 1918 году в Екатеринбурге ходят легенды о "проклятии Романовых". Легенды повествуют... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:43:00+03:00

2025-04-19T08:43:00+03:00

2025-04-19T08:43:00+03:00

екатеринбург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93765/11/937651129_0:943:2813:2525_1920x0_80_0_0_0cd57e2f67d1b13a04b2caa468a231d2.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. С момента расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи в 1918 году в Екатеринбурге ходят легенды о "проклятии Романовых". Легенды повествуют о мистическом возмездии, которое преследует тех, кто так или иначе связан с гибелью царской семьи или осквернением памяти династии.Историки, журналисты и даже некоторые политики отмечают странные совпадения. Люди, причастные к уничтожению царских реликвий, публичным нападкам на Романовых, сталкивались с необъяснимыми болезнями или даже преждевременной смертью.Убийца по собственному желанию17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли Николая II, его жену Александру Фёдоровну, детей — Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Алексея и четверых слуг. Организаторами убийства были Яков Юровский и Пётр Войков.Однако палачей ждала незавидная судьба. Согласно легендам им "мстят" покойные Романовы.Например, чекист Яков Юровский умирал в страшных мучениях. Сам Яков в детстве был Янкелем, мальчиком из многодетной семьи. Уже в 20 лет он уже впервые попал в тюрьму за убийство и отсидел два года. Странно в его биографии то, что после тюрьмы юноша внезапно разбогател. Неизвестно как.С начала 20 века он проявлял себя как пламенный коммунист. Предполагается, что так себя палач позиционировал, потому что ему это было выгодно. Зрели революционные начала и он активно подливал масло в огонь. Например, некоторые источники утверждают, что он подстрекал недовольство против существующей власти, подкладывая больным из лазарета гнилое мясо.По мнению большинства историков и исследователей, Юровский стал цареубийцей по собственному желанию. Представители царской власти были убиты с особенной жестокостью. Во время эксгумации выяснилось, что в каждую жертву было выпущено по несколько пуль, а раненых достреливали в голову и добивали штыками.Однако злой рок настиг Якова. Сама он умирал в страшных мучениях. В 1938 году он умер от прободения язвы двенадцатиперстной кишки и внутреннего кровотечения. Некоторые источники допускают, что его могли отравить.Проклятие рода ЮровскихХоть Яков умер, избежав жутких репрессий. Его семью они все таки настигли. Дочь Римма в 1935 году была арестована и провела 10 лет в Карагандинском лагере для заключенных. Сын Александр был репрессирован в 1952 году. Во времена хрущевской "оттепели" он вышел на свободу, однако пытки и издевательства значительно подорвали его здоровье. Только сын Евгений прослужил политработником на фронте, не подвергаясь репрессиям.Почему-то все внучки в роду Якова Юровского умерли в раннем возрасте, а внуки погибли трагической смертью. У одного остановилось сердце, когда он был за рулем своего автомобиля, другой сгорел в пожаре, третий разбился, упав с крыши сарая. Четвертый повесился, другой внук умер от отравления грибами.В середине 2024 года и вовсе мошенники похитили важные исторические документы о расстреле царской семьи. Документы много лет хранились в квартире у правнука Якова Юровского.Многие верят в то, что духи Романовых "мстят" за свое жестокое убийство.Роль Войкова в расстрелеРеволюционер Петр Войков также принимал участие в провокациях против царской семьи. Согласно воспоминаниям дипломата-перебежчика Беседовского, Войков и его соучастники протыкали штыками раненых юных девушек, дочерей Николая Романова. Также Войков приобрел серную кислоту, которой обезображивал трупы членов династии. Однако следователь Генеральной прокуратуры России Владимир Соловьев опроверг некоторые утверждения касаемо роли видного большевика в смерти Романовых."Что касается Петра Войкова, он действительно принимал участие в голосовании за расстрел царской семьи. К нему также совет обратился с просьбой, чтобы он выписал бумагу на серную кислоту. Больше никакого участия самого Войкова в этих событиях не было. Вся остальная беллетристика про то, как он с пистолетом в руках у кого-то снимал кольцо, рубил трупы — это полная чушь.Таким образом, с юридической точки зрения Войков в убийстве царя участия не принимал. Все обвинения против него основаны на апокрифах, которые распространял перебежчик Беседовский. Особенно трогают подробности в некоторых источниках о том, что лично Войков якобы топором рубил трупы царских дочерей. Бред какой-то: во время исследования останков членов царской семьи никаких следов разруба на телах не обнаружено. И это лишнее подтверждение тому, что вся эта история выдумана Беседовским", — поведал Соловьев.Однако многие уверены, что призраки Романовых "отомстили" и Войкову, так как он был тоже жестоко убит. Петра Войкова смертельно ранил белорусский эмигрант Борис Коверда. Свой поступок юноша объяснил жаждой мести."Я отомстил за Россию, за миллионы людей" — сказал Коверда.Совпадения или месть?Скептики утверждают, что все эти смерти — просто совпадения. Однако сторонники "проклятия" указывают на странную закономерность: те, кто публично отрицал трагедию Романовых или участвовал в осквернении их памяти, часто сталкивались с несчастьями. Научных доказательств "проклятия Романовых" нет, но череда странных смертей и несчастий дает почву для мистических теорий. Возможно, это просто игра случая — но в истории России слишком много совпадений, чтобы их игнорировать.

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, россия