Проклятие Романовых: как призраки царей "мстили" советской элите
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция фотографии "Император Николай II и императрица Александра Федоровна на охоте"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. С момента расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи в 1918 году в Екатеринбурге ходят легенды о "проклятии Романовых". Легенды повествуют о мистическом возмездии, которое преследует тех, кто так или иначе связан с гибелью царской семьи или осквернением памяти династии.
Историки, журналисты и даже некоторые политики отмечают странные совпадения. Люди, причастные к уничтожению царских реликвий, публичным нападкам на Романовых, сталкивались с необъяснимыми болезнями или даже преждевременной смертью.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Убийца по собственному желанию
17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли Николая II, его жену Александру Фёдоровну, детей — Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Алексея и четверых слуг. Организаторами убийства были Яков Юровский и Пётр Войков.
Однако палачей ждала незавидная судьба. Согласно легендам им "мстят" покойные Романовы.
© Фото : Музей истории ЕкатеринбургаИпатьевский дом в Екатеринбурге
© Фото : Музей истории Екатеринбурга
Ипатьевский дом в Екатеринбурге
Например, чекист Яков Юровский умирал в страшных мучениях. Сам Яков в детстве был Янкелем, мальчиком из многодетной семьи. Уже в 20 лет он уже впервые попал в тюрьму за убийство и отсидел два года. Странно в его биографии то, что после тюрьмы юноша внезапно разбогател. Неизвестно как.
С начала 20 века он проявлял себя как пламенный коммунист. Предполагается, что так себя палач позиционировал, потому что ему это было выгодно. Зрели революционные начала и он активно подливал масло в огонь. Например, некоторые источники утверждают, что он подстрекал недовольство против существующей власти, подкладывая больным из лазарета гнилое мясо.
По мнению большинства историков и исследователей, Юровский стал цареубийцей по собственному желанию. Представители царской власти были убиты с особенной жестокостью. Во время эксгумации выяснилось, что в каждую жертву было выпущено по несколько пуль, а раненых достреливали в голову и добивали штыками.
© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
© Public domain
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Однако злой рок настиг Якова. Сама он умирал в страшных мучениях. В 1938 году он умер от прободения язвы двенадцатиперстной кишки и внутреннего кровотечения. Некоторые источники допускают, что его могли отравить.
Проклятие рода Юровских
Хоть Яков умер, избежав жутких репрессий. Его семью они все таки настигли. Дочь Римма в 1935 году была арестована и провела 10 лет в Карагандинском лагере для заключенных. Сын Александр был репрессирован в 1952 году. Во времена хрущевской "оттепели" он вышел на свободу, однако пытки и издевательства значительно подорвали его здоровье. Только сын Евгений прослужил политработником на фронте, не подвергаясь репрессиям.
Царская семья
Почему-то все внучки в роду Якова Юровского умерли в раннем возрасте, а внуки погибли трагической смертью. У одного остановилось сердце, когда он был за рулем своего автомобиля, другой сгорел в пожаре, третий разбился, упав с крыши сарая. Четвертый повесился, другой внук умер от отравления грибами.
В середине 2024 года и вовсе мошенники похитили важные исторические документы о расстреле царской семьи. Документы много лет хранились в квартире у правнука Якова Юровского.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПаломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода
Паломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода
Многие верят в то, что духи Романовых "мстят" за свое жестокое убийство.
Роль Войкова в расстреле
Революционер Петр Войков также принимал участие в провокациях против царской семьи. Согласно воспоминаниям дипломата-перебежчика Беседовского, Войков и его соучастники протыкали штыками раненых юных девушек, дочерей Николая Романова. Также Войков приобрел серную кислоту, которой обезображивал трупы членов династии.
Однако следователь Генеральной прокуратуры России Владимир Соловьев опроверг некоторые утверждения касаемо роли видного большевика в смерти Романовых.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме (место сожжения тел царской семьи) после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге
Священнослужитель на Ганиной Яме (место сожжения тел царской семьи) после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге
"Что касается Петра Войкова, он действительно принимал участие в голосовании за расстрел царской семьи. К нему также совет обратился с просьбой, чтобы он выписал бумагу на серную кислоту. Больше никакого участия самого Войкова в этих событиях не было. Вся остальная беллетристика про то, как он с пистолетом в руках у кого-то снимал кольцо, рубил трупы — это полная чушь.
Таким образом, с юридической точки зрения Войков в убийстве царя участия не принимал. Все обвинения против него основаны на апокрифах, которые распространял перебежчик Беседовский. Особенно трогают подробности в некоторых источниках о том, что лично Войков якобы топором рубил трупы царских дочерей. Бред какой-то: во время исследования останков членов царской семьи никаких следов разруба на телах не обнаружено. И это лишнее подтверждение тому, что вся эта история выдумана Беседовским", — поведал Соловьев.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкПоезд на станции Войковская Замоскворецкой линии метро в Москве
Поезд на станции Войковская Замоскворецкой линии метро в Москве
Однако многие уверены, что призраки Романовых "отомстили" и Войкову, так как он был тоже жестоко убит. Петра Войкова смертельно ранил белорусский эмигрант Борис Коверда. Свой поступок юноша объяснил жаждой мести.
"Я отомстил за Россию, за миллионы людей" — сказал Коверда.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИнтерьер Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге
Интерьер Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге
Совпадения или месть?
Скептики утверждают, что все эти смерти — просто совпадения. Однако сторонники "проклятия" указывают на странную закономерность: те, кто публично отрицал трагедию Романовых или участвовал в осквернении их памяти, часто сталкивались с несчастьями. Научных доказательств "проклятия Романовых" нет, но череда странных смертей и несчастий дает почву для мистических теорий. Возможно, это просто игра случая — но в истории России слишком много совпадений, чтобы их игнорировать.