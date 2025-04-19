https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html

"Режим падет". В Европе заговорили о начале новой войны

"Режим падет". В Европе заговорили о начале новой войны - РИА Новости, 19.04.2025

"Режим падет". В Европе заговорили о начале новой войны

Власти Молдавии продолжают давить на местную православную церковь, подозревая ее в "связях с Москвой" и "подрыве нацбезопасности". Оппозиция и общественники... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:00:00+03:00

2025-04-19T08:02:00+03:00

религия

молдавия

иерусалим

кишинев

майя санду

марчел чолаку

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Молдавии продолжают давить на местную православную церковь, подозревая ее в "связях с Москвой" и "подрыве нацбезопасности". Оппозиция и общественники бьют тревогу: еще чуть-чуть — и открытые политические репрессии.По второму разрядуЧистый четверг — всякая плоть да молчит. Возможно, именно поэтому полиция Кишинева 18 апреля не объяснила, на каком основании задержала епископа Православной церкви Молдавии (ПЦМ), архиепископа Бельц Фалешт Маркелла (Михэеску).Он должен был вылететь спецрейсом в Иерусалим — для встречи благодатного огня и доставки одного из символов Пасхи в республику."Уже в аэропорту ко мне подошли. Объявили обыск второй категории. После этого выдали протокол, где сказано, что ничего подозрительного не найдено и не изъято", — рассказал журналистам иерарх.Однако, добавил он, паспорт вернули лишь через 30 минут после вылета авиалайнера. Перед поездкой — а согласована она была заранее — архиепископа ни о чем не предупреждали.В официальном сообщении погранполиции разъясняется, что архиерей не успел пройти предполетный контроль, поскольку явился в аэропорт позже, чем за три часа до рейса, как это требуется.Возможно, это личная месть бельцкому архиепископу за его "неполиткорректные" высказывания. Так, в 2020-м он разрешил священникам своей епархии не молиться за руководство страны — в ответ на ратификацию Стамбульской конвенции о домашнем насилии.Через два года Фалешт Маркелла (Михэеску) призвал паству выйти против марша ЛГБТ*-сообщества в Бельцах, за что получил штраф. А в 2024-м раскритиковал румынского премьер-министра Марчела Чолаку, который сказал: "Нет молдаван и молдавского языка. Есть румыны и румынский язык"."Вопиющее решение"Общественность видит и более глубокие причины."Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны", — отмечается в официальном коммюнике оппозиционной Партии социалистов Молдавии.К слову, из 2,4 миллиона граждан республики 70 процентов считают себя прихожанами ПЦМ. Инцидент в аэропорту социалисты назвали "объявлением войны православному большинству", "моральным падением режима". И потребовали принести официальные извинения.В РПЦ данный инцидент расценили "как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдовы".К сожалению, это далеко не первый случай давления на "неугодную" религиозную организацию.Фавор и опалаС момента прихода к власти в 2020-м команда президента Майи Санду планомерно подрывала медийный облик ПЦМ: саму структуру именовали не иначе как "самопровозглашенной оккупационной структурой", а ее служителей — "агентами Кремля".В фаворе у властей оказалась Бессарабская митрополия. Ее представители как раз беспрепятственно вылетели в Иерусалим за благодатным огнем. Епархия, возникшая в 1992-м на волне сепаратистских настроений в республике, находится в юрисдикции Румынской православной церкви (РумПЦ).Вообще, существование двух параллельных структур — нонсенс. Но за прошедшие годы прямого конфликта между духовными Москвой и Бухарестом не возникало. Такая ситуация — скорее неудобство для Кишинева.А при правлении Санду все противоречия обострились.В Иерусалим к ПутинуНесколько месяцев назад соратник действующего президента по Партии действия и солидарности (ПДС) Василе Шоймару публично пообещал: "Придет момент, когда и мы <…> отречемся от митрополии Молдавии, которая на самом деле митрополия России. <…> Думаю, <...> этой осенью вопрос будет решен".Коллеги по ПДС поспешили от этого откреститься: мол, никаких таких планов нет, а от ПЦМ лишь требуется сделать выбор — с Москвой или Кишиневом.Однако примерно тогда же синод Молдавской церкви призвал светские власти прекратить давление на духовенство."К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований", — говорилось в обращении.Политики не прошли мимо даже таких мелочей, как поездки молдавских клириков в Сергиев Посад и Иерусалим. Цель первой, указали в синоде ПЦМ, была чисто просветительская, а расходы взяла на себя принимающая сторона.В СМИ же все выставили так, что "духовное турне" летом 2024-го организовали для дискредитации Санду в преддверии президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС. А спонсировал "диверсию" лидер оппозиционного блока "Победа" бизнесмен Илан Шор.Что касается Иерусалима, то, как отметил в интервью глава ПЦМ митрополит Кишиневский Владимир (Кантарян), в марте 19 священников действительно отправились в паломничество на Святую землю. Но глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану возмущается: клирики там "встречались с человеком, близким к Путину".Повод естьМолдавский президент и румынский премьер все чаще общаются с главой Бессарабской митрополии Петром (Пэдурару).Чолаку оказывает этой структуре всестороннюю, в том числе финансовую, поддержку. По его словам, именно Бессарабская митрополия должна стать для Кишинева и Бухареста главным связующим звеном.Парламент Румынии рассматривал законопроект о выделении бюджетных средств на нужды этой митрополии. Которая, к слову, постоянно расширяется.Именно поэтому политики и общественники после инцидента в Кшенском аэропорту уверены, что "нужно изо всех сил бить в набат"."Режим все более враждебно относится к православной церкви, к ее миссии и к тем, кто отстаивает традиционные ценности", — подчеркивает депутат от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.По его мнению, история с бельцким архиепископом — предупреждение всем несогласным и начало открытых политических репрессий.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250411/katastrofa-2010526790.html

молдавия

иерусалим

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, иерусалим, кишинев, майя санду, марчел чолаку, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение