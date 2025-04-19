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В Калининградской области создали мобилизационный резерв - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 19.04.2025 (обновлено: 01:09 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/rezerv-2012312257.html
В Калининградской области создали мобилизационный резерв
В Калининградской области создали мобилизационный резерв - РИА Новости, 20.04.2025
В Калининградской области создали мобилизационный резерв
В Калининградской области образовали мобилизационный резерв из военных запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T20:27:00+03:00
2025-04-20T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
калининградская область
алексей беспрозванных
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. В Калининградской области образовали мобилизационный резерв из военных запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.По словам чиновника, к нему поступало много обращений с соответствующей просьбой."Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку. Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39", — написал он.При этом резервисты уже приступили к подготовке. "На полигоне Хмелевка вручил резервистам шевроны и поздравил с началом занятий. Лично прошел по каждой точке и попробовал свои силы. Ребятам успехов!" — заключил глава региона.
https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126685.html
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безопасность, калининградская область, алексей беспрозванных, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калининградской области создали мобилизационный резерв

Мобилизационный резерв создан в Калининградской области для укрепления обороны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолдаты
Солдаты - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. В Калининградской области образовали мобилизационный резерв из военных запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.
По словам чиновника, к нему поступало много обращений с соответствующей просьбой.
«
"Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку. Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39", — написал он.
При этом резервисты уже приступили к подготовке.
"На полигоне Хмелевка вручил резервистам шевроны и поздравил с началом занятий. Лично прошел по каждой точке и попробовал свои силы. Ребятам успехов!" — заключил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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