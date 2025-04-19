https://ria.ru/20250419/rezerv-2012312257.html

В Калининградской области создали мобилизационный резерв

В Калининградской области создали мобилизационный резерв - РИА Новости, 20.04.2025

В Калининградской области создали мобилизационный резерв

В Калининградской области образовали мобилизационный резерв из военных запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-19T20:27:00+03:00

2025-04-19T20:27:00+03:00

2025-04-20T01:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

калининградская область

алексей беспрозванных

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. В Калининградской области образовали мобилизационный резерв из военных запаса и контрактников, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.По словам чиновника, к нему поступало много обращений с соответствующей просьбой."Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку. Теперь в регионе создан боевой армейский резерв "БАРС 39", — написал он.При этом резервисты уже приступили к подготовке. "На полигоне Хмелевка вручил резервистам шевроны и поздравил с началом занятий. Лично прошел по каждой точке и попробовал свои силы. Ребятам успехов!" — заключил глава региона.

https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126685.html

калининградская область

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безопасность, калининградская область, алексей беспрозванных, министерство обороны рф (минобороны рф)