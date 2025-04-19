https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html

Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.04.2025

Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:11:00+03:00

2025-04-19T08:11:00+03:00

2025-04-19T08:52:00+03:00

израиль

иран

в мире

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

али хаменеи

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника и двух человек, знакомых с вопросом."Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то что президент Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США в настоящее время не готовы поддержать такой шаг", — говорится в статье.Агентство уточнило, что Израиль представил Белому дома предложения по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, включая применение авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Тель-Авив предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками атаки называют конец весны — лето.Как утверждает Reuters, это могло бы затормозить "программу создания ядерного оружия Ирана" на несколько месяцев, один год или более. Сейчас израильские чиновники склоняются в сторону ограниченной операции, в любом случае стране потребуется заручиться поддержкой США, как минимум на случай ответных ударов Тегерана.Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что страна в курсе планов Израиля и что за подобной атакой последует жесткий ответ.Ситуация с ядерной программой ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html

https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

https://ria.ru/20250418/iran-2012075458.html

https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html

израиль

иран

сша

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израиль, иран, в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, али хаменеи