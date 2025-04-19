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Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.04.2025
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08:11 19.04.2025 (обновлено: 08:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.04.2025
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:11:00+03:00
2025-04-19T08:52:00+03:00
израиль
иран
в мире
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
али хаменеи
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника и двух человек, знакомых с вопросом."Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то что президент Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США в настоящее время не готовы поддержать такой шаг", — говорится в статье.Агентство уточнило, что Израиль представил Белому дома предложения по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, включая применение авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Тель-Авив предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками атаки называют конец весны — лето.Как утверждает Reuters, это могло бы затормозить "программу создания ядерного оружия Ирана" на несколько месяцев, один год или более. Сейчас израильские чиновники склоняются в сторону ограниченной операции, в любом случае стране потребуется заручиться поддержкой США, как минимум на случай ответных ударов Тегерана.Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что страна в курсе планов Израиля и что за подобной атакой последует жесткий ответ.Ситуация с ядерной программой ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html
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израиль, иран, в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, али хаменеи
Израиль, Иран, В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Reuters: Израиль не исключил ударов по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника и двух человек, знакомых с вопросом.
"Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то что президент Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США в настоящее время не готовы поддержать такой шаг", — говорится в статье.
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По данным New York Times, глава Белого дома не разрешил Тель-Авиву атаковать ядерные объекты Ирана в мае.

Агентство уточнило, что Израиль представил Белому дома предложения по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, включая применение авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Тель-Авив предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками атаки называют конец весны — лето.
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Как утверждает Reuters, это могло бы затормозить "программу создания ядерного оружия Ирана" на несколько месяцев, один год или более. Сейчас израильские чиновники склоняются в сторону ограниченной операции, в любом случае стране потребуется заручиться поддержкой США, как минимум на случай ответных ударов Тегерана.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что страна в курсе планов Израиля и что за подобной атакой последует жесткий ответ.
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Ситуация с ядерной программой Ирана

В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.
В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.
В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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