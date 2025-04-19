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Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш" - РИА Новости, 19.04.2025
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01:52 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/reabilitatsiya-2012214352.html
Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш"
Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш" - РИА Новости, 19.04.2025
Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш"
Начальник советской военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов должен быть реабилитирован, для этого нужно создать специальную комиссию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:52:00+03:00
2025-04-19T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Начальник советской военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов должен быть реабилитирован, для этого нужно создать специальную комиссию, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. В субботу, 19 апреля, исполнится 82 года со дня создания советской военной контрразведки "Смерш". "Легендарный создатель контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов, репрессированный после Великой Отечественной войны, должен быть реабилитирован. Для этого необходимо создать специальную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков", - сказал Миронов. Он отметил, что Абакумов, создатель лучшей контрразведки времен Второй мировой войны, после войны был репрессирован и расстрелян. По словам политика, целый ряд авторитетных историков считают, что генерал стал жертвой обострившейся борьбы за власть со стороны отдельных советских руководителей того времени, и в результате его выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, были незаслуженно забыты. "Это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны. Это несправедливо и даже недопустимо!" - добавил лидер СРЗП. Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации генерала Абакумова поднимался в 90-е годы, но не был доведен до конца. Он также рассказал, что во время недавней встречи с представителями оперативного состава, руководства и ветеранов военной контрразведки ФСБ России эта тема снова обсуждалась. "Полностью солидарен с их инициативой и уверен в поддержке широкой общественности! Чтобы пересмотреть дело генерала Абакумова, считаю необходимым создать межведомственную комиссию, привлечь специалистов ФСБ и Генпрокуратуры, ученых-историков. Вместе они смогут всесторонне изучить вопрос и принять обоснованное решение", - рассказал депутат Госдумы. Парламентарий уверен, это стало бы важным шагом в год юбилея Великой Побед и послужило восстановлению справедливости и общему укреплению патриотизма и государственности. Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано совершенно секретным постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". "Смерш" подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину. Начальником "Смерша" был назначен комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов.
https://ria.ru/20241107/razvedka-1982279081.html
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ссср, россия, сергей миронов, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
СССР, Россия, Сергей Миронов, Иосиф Сталин (Джугашвили), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя "Смерш"

Миронов предложил создать комиссию для реабилитации создателя Смерш Абакумова

© Фото : public domainНачальник ГУКР "СМЕРШ" комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов
Начальник ГУКР СМЕРШ комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : public domain
Начальник ГУКР "СМЕРШ" комиссар госбезопасности (ГБ) 2‑го ранга Виктор Абакумов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Начальник советской военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов должен быть реабилитирован, для этого нужно создать специальную комиссию, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
В субботу, 19 апреля, исполнится 82 года со дня создания советской военной контрразведки "Смерш".
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"Легендарный создатель контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов, репрессированный после Великой Отечественной войны, должен быть реабилитирован. Для этого необходимо создать специальную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры и историков", - сказал Миронов.
Он отметил, что Абакумов, создатель лучшей контрразведки времен Второй мировой войны, после войны был репрессирован и расстрелян. По словам политика, целый ряд авторитетных историков считают, что генерал стал жертвой обострившейся борьбы за власть со стороны отдельных советских руководителей того времени, и в результате его выдающиеся заслуги, в том числе по борьбе с бандеровским подпольем, были незаслуженно забыты.
"Это ничто иное, как искажение истории и забвение памяти о героях Великой Отечественной войны. Это несправедливо и даже недопустимо!" - добавил лидер СРЗП.
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Миронов напомнил, что вопрос о реабилитации генерала Абакумова поднимался в 90-е годы, но не был доведен до конца. Он также рассказал, что во время недавней встречи с представителями оперативного состава, руководства и ветеранов военной контрразведки ФСБ России эта тема снова обсуждалась.
"Полностью солидарен с их инициативой и уверен в поддержке широкой общественности! Чтобы пересмотреть дело генерала Абакумова, считаю необходимым создать межведомственную комиссию, привлечь специалистов ФСБ и Генпрокуратуры, ученых-историков. Вместе они смогут всесторонне изучить вопрос и принять обоснованное решение", - рассказал депутат Госдумы.
Парламентарий уверен, это стало бы важным шагом в год юбилея Великой Побед и послужило восстановлению справедливости и общему укреплению патриотизма и государственности.
Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано совершенно секретным постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". "Смерш" подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину. Начальником "Смерша" был назначен комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов.
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