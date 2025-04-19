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Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание - РИА Новости, 19.04.2025
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15:05 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/razreshenie-2012271882.html
Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание
Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание - РИА Новости, 19.04.2025
Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание
Иностранцу, который посетил Россию 36 раз, выдали разрешение на временное проживание, он планирует жить во Владивостоке, сообщила в своем Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:05:00+03:00
2025-04-19T15:05:00+03:00
россия
владивосток
германия
ирина волк
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иностранцу, который посетил Россию 36 раз, выдали разрешение на временное проживание, он планирует жить во Владивостоке, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Иностранец из Германии планирует жить во Владивостоке. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдали разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру", - написала Волк. Она отметила, что Бауэр разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну. По ее словам, сам иностранец говорит, что для него "важны традиционные семейные ценности, где есть отец и мать, упорный труд ради общего развития, патриотизм, справедливость и солидарность". Волк уточнила, что сейчас иностранец активно изучает русский язык и в дальнейшем планирует подать заявление о выдаче вида на жительство в России.
https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html
россия
владивосток
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россия, владивосток, германия, ирина волк, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владивосток, Германия, Ирина Волк, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание

Посетившему РФ 36 раз гражданину ФРГ выдали разрешение на временное проживание

© МВД РоссииГражданин Германии Михаэль Бауэр
Гражданин Германии Михаэль Бауэр - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© МВД России
Гражданин Германии Михаэль Бауэр. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Иностранцу, который посетил Россию 36 раз, выдали разрешение на временное проживание, он планирует жить во Владивостоке, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Иностранец из Германии планирует жить во Владивостоке. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдали разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру", - написала Волк.
Она отметила, что Бауэр разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну. По ее словам, сам иностранец говорит, что для него "важны традиционные семейные ценности, где есть отец и мать, упорный труд ради общего развития, патриотизм, справедливость и солидарность".
Волк уточнила, что сейчас иностранец активно изучает русский язык и в дальнейшем планирует подать заявление о выдаче вида на жительство в России.
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РоссияВладивостокГерманияИрина ВолкОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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