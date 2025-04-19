https://ria.ru/20250419/rassledovanie-2012222295.html

В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья

В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья - РИА Новости, 19.04.2025

В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны появилась новая статья, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:14:00+03:00

2025-04-19T05:14:00+03:00

2025-04-19T15:04:00+03:00

россия

происшествия

михаил богданов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны появилась новая статья, свидетельствуют официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.Речь идет о производстве, начатом в феврале 2025 года, против двух лиц за легализацию похищенных денежных средств.Его объединили с уголовным делом, в котором фигурируют генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко. Первым двум вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки. Последний же обвиняется только в мошенничестве.Согласно судебным документам, Есипов, Антонова и еще один фигурант — Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу.Все обвиняемые находятся под стражей, кроме Портянникова — в конце ноября его отпустили под домашний арест.По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, передав ведомству не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Позже стало известно о появлении новых фигурантов: это Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.Предварительное расследование по делу уже завершилось. Стороны знакомятся с его материалами.

https://ria.ru/20250227/arest-2002046574.html

https://ria.ru/20250418/vzyatka-2012029698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, михаил богданов