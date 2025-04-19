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Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу - РИА Новости, 19.04.2025
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03:15 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/rabota-2012210583.html
Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу
Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу - РИА Новости, 19.04.2025
Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу
Пенсионеры вполне востребованы на рынке труда, особенно в отраслях, где не хватает молодых квалифицированных кадров, рассказал агентству "Прайм" член... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:15:00+03:00
2025-04-19T03:15:00+03:00
общество
анатолий баранов
россия
пенсия
работа
старость
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пенсионеры вполне востребованы на рынке труда, особенно в отраслях, где не хватает молодых квалифицированных кадров, рассказал агентству "Прайм" член Центрального Совета Независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов.Это касается первичного звена здравоохранения, высококвалифицированных рабочих мест, образования и научной деятельности, юриспруденции, финансов, экономики и сельского хозяйства, инженерной сферы. Здесь можно не только оставаться востребованным, но и продолжать карьерный рост, считает он.Современный рынок труда предлагает массу возможностей для людей старшего поколения, но они при этом должны быть готовы осваивать новые технологии и форматы работы. Со стороны работодателей необходимо создавать условия для переобучения, а кадровые специалисты должны менять алгоритм поиска сотрудников."Пока потенциальный работодатель листает "доски объявлений", потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут — он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен", — резюмировал Баранов.
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общество, анатолий баранов, россия, пенсия, работа, старость
Общество, Анатолий Баранов, Россия, Пенсия, Работа, Старость
Россиянам раскрыли, каких пенсионеров лучше всего берут на работу

Профсоюз "Новый Труд": пенсионеры востребованы в первичном звене здравоохранения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пенсионеры вполне востребованы на рынке труда, особенно в отраслях, где не хватает молодых квалифицированных кадров, рассказал агентству "Прайм" член Центрального Совета Независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов.
Это касается первичного звена здравоохранения, высококвалифицированных рабочих мест, образования и научной деятельности, юриспруденции, финансов, экономики и сельского хозяйства, инженерной сферы. Здесь можно не только оставаться востребованным, но и продолжать карьерный рост, считает он.
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"Пока потенциальный работодатель листает "доски объявлений", потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут — он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен", — резюмировал Баранов.
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ОбществоАнатолий БарановРоссияПенсияРаботаСтарость
 
 
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