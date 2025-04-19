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Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
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13:50 19.04.2025 (обновлено: 16:44 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pvo-2012260769.html
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки
Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:50:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении МО России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки

МО: силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа и 6 авиабомб JDAM за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении МО России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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