https://ria.ru/20250419/pvo-2012260769.html

Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки

Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки - РИА Новости, 19.04.2025

Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки

Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:50:00+03:00

2025-04-19T13:50:00+03:00

2025-04-19T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф