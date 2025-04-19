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Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки - РИА Новости, 19.04.2025
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки
Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:50:00+03:00
2025-04-19T13:50:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении МО России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки
МО: силы ПВО уничтожили 151 БПЛА ВСУ самолетного типа и 6 авиабомб JDAM за сутки