https://ria.ru/20250419/putin-2012323017.html

Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог

Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог - РИА Новости, 19.04.2025

Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог

Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:44:00+03:00

2025-04-19T22:44:00+03:00

2025-04-19T22:44:00+03:00

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ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. В субботу Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я думаю, что это позитивный шаг и что здесь (в Европе - ред.) этот шаг будет воспринят как таковой. Русские побеждают на фронте. Они побеждают каждый день, поэтому, когда есть 30-часовая остановка, то это большой жест со стороны РФ. Я также вижу, что Путин хочет дать понять, что может сделать мирное предложение", - считает Гителинк. По его мнению, Москва отказалась ранее от перемирия сроком на 30 дней, так как не хочет, чтобы за это время Запад перевооружил Украину, РФ хочет настоящего мирного соглашения, а не временного. Политолог не исключил, что в итоге Киев примет это перемирие.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html

https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html

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россия, украина, европа, владимир путин