Рейтинг@Mail.ru
Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/putin-2012323017.html
Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог
Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог - РИА Новости, 19.04.2025
Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог
Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:44:00+03:00
2025-04-19T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. В субботу Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Я думаю, что это позитивный шаг и что здесь (в Европе - ред.) этот шаг будет воспринят как таковой. Русские побеждают на фронте. Они побеждают каждый день, поэтому, когда есть 30-часовая остановка, то это большой жест со стороны РФ. Я также вижу, что Путин хочет дать понять, что может сделать мирное предложение", - считает Гителинк. По его мнению, Москва отказалась ранее от перемирия сроком на 30 дней, так как не хочет, чтобы за это время Запад перевооружил Украину, РФ хочет настоящего мирного соглашения, а не временного. Политолог не исключил, что в итоге Киев примет это перемирие.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
Путин дал понять, что готов сделать мирное предложение, считает политолог

Политолог Гителинк: Путин дал понять, что готов сделать предложение о мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие на Украине, дал понять, что готов сделать предложение о мире, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
В субботу Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
Вчера, 20:00
"Я думаю, что это позитивный шаг и что здесь (в Европе - ред.) этот шаг будет воспринят как таковой. Русские побеждают на фронте. Они побеждают каждый день, поэтому, когда есть 30-часовая остановка, то это большой жест со стороны РФ. Я также вижу, что Путин хочет дать понять, что может сделать мирное предложение", - считает Гителинк.
По его мнению, Москва отказалась ранее от перемирия сроком на 30 дней, так как не хочет, чтобы за это время Запад перевооружил Украину, РФ хочет настоящего мирного соглашения, а не временного.
Политолог не исключил, что в итоге Киев примет это перемирие.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Западные СМИ назвали объявление пасхального перемирия неожиданным
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала