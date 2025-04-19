https://ria.ru/20250419/putin-2012293336.html

Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли

Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025

Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвала жестом доброй воли президента России Владимира Путина его решение о РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:49:00+03:00

2025-04-19T17:49:00+03:00

2025-04-19T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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севастополь

екатерина алтабаева

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвала жестом доброй воли президента России Владимира Путина его решение о пасхальном перемирии, отметив, что российские войска будут готовы к любому развитию событий. "Наш президент объявил пасхальное перемирие - это, безусловно, жест доброй воли миролюбивого православного руководителя, который стремится сохранить жизни как наших защитников Отечества, так и тех противников, у кого осталась хоть какая-то доля здравого смысла, православной веры", - сказала РИА Новости Алтабаева. Президент, объявляя перемирие, предупреждает о возможности провокаций, а может быть и показательных военных акций со стороны нацистского режима, отметила сенатор. По ее словам, о таком варианте развития событий свидетельствует поведение украинской стороны, многократно и демонстративно нарушавшего мораторий на удары по энергообьектам. "Уверена, что наши воины безукоризненно выполнят приказы Верховного Главнокомандующего и будут готовы ко всем вариантам развития ситуации", - добавила она. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.

https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html

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россия, севастополь, екатерина алтабаева, владимир путин