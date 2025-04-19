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Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/putin-2012293336.html
Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли
Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025
Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвала жестом доброй воли президента России Владимира Путина его решение о РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:49:00+03:00
2025-04-19T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
севастополь
екатерина алтабаева
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвала жестом доброй воли президента России Владимира Путина его решение о пасхальном перемирии, отметив, что российские войска будут готовы к любому развитию событий. "Наш президент объявил пасхальное перемирие - это, безусловно, жест доброй воли миролюбивого православного руководителя, который стремится сохранить жизни как наших защитников Отечества, так и тех противников, у кого осталась хоть какая-то доля здравого смысла, православной веры", - сказала РИА Новости Алтабаева. Президент, объявляя перемирие, предупреждает о возможности провокаций, а может быть и показательных военных акций со стороны нацистского режима, отметила сенатор. По ее словам, о таком варианте развития событий свидетельствует поведение украинской стороны, многократно и демонстративно нарушавшего мораторий на удары по энергообьектам. "Уверена, что наши воины безукоризненно выполнят приказы Верховного Главнокомандующего и будут готовы ко всем вариантам развития ситуации", - добавила она. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
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россия, севастополь, екатерина алтабаева, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Екатерина Алтабаева, Владимир Путин
Сенатор назвала решение Путина о пасхальном перемирии жестом доброй воли

Сенатор Алтабаева: пасхальное перемирие является жестом доброй воли Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвала жестом доброй воли президента России Владимира Путина его решение о пасхальном перемирии, отметив, что российские войска будут готовы к любому развитию событий.
"Наш президент объявил пасхальное перемирие - это, безусловно, жест доброй воли миролюбивого православного руководителя, который стремится сохранить жизни как наших защитников Отечества, так и тех противников, у кого осталась хоть какая-то доля здравого смысла, православной веры", - сказала РИА Новости Алтабаева.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Президент, объявляя перемирие, предупреждает о возможности провокаций, а может быть и показательных военных акций со стороны нацистского режима, отметила сенатор. По ее словам, о таком варианте развития событий свидетельствует поведение украинской стороны, многократно и демонстративно нарушавшего мораторий на удары по энергообьектам.
"Уверена, что наши воины безукоризненно выполнят приказы Верховного Главнокомандующего и будут готовы ко всем вариантам развития ситуации", - добавила она.
Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольЕкатерина АлтабаеваВладимир Путин
 
 
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