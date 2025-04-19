https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html

Путин поручил Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой

Путин поручил Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой - РИА Новости, 19.04.2025

Путин поручил Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой и поблагодарить... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:20:00+03:00

2025-04-19T17:20:00+03:00

2025-04-19T17:21:00+03:00

религия

россия

владимир путин

валерий герасимов

пасха

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой и поблагодарить за службу Отечеству, самоотверженность и героизм. "Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его", - сказал Путин."Валерий Васильевич, еще раз прошу передать нашим бойцам мои поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм. Мы с вами договорились об этом еще раньше", - добавил президент.

https://ria.ru/20250419/putin-2012284585.html

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россия, владимир путин, валерий герасимов, пасха, пасхальное перемирие, объявленное путиным