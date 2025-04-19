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Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 19.04.2025 (обновлено: 18:01 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:14:00+03:00
2025-04-19T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России Владимир Путин. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. "Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - сказал президент на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин

Путин: пасхальное перемирие покажет желание и способность Киева достичь мира

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие.
"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - сказал президент на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин призвал войска быть готовыми отразить возможные нарушения перемирия
Вчера, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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