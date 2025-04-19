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Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:14:00+03:00
2025-04-19T17:14:00+03:00
2025-04-19T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России Владимир Путин. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. "Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - сказал президент на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Путин: пасхальное перемирие покажет желание и способность Киева достичь мира