https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html

Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин

Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025

Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин

Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:14:00+03:00

2025-04-19T17:14:00+03:00

2025-04-19T18:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012287623_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_07dd349509420b5ed060d07d21f6bb16.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение РФ об объявлении пасхального перемирия покажет, насколько искренним является желание Украины прийти к урегулированию конфликта, заявил президент России Владимир Путин. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. "Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима, его желание и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - сказал президент на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012286995.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным