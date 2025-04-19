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Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 19.04.2025 (обновлено: 17:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012286790.html
Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин
Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025
Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин
Пасхальное перемирие начнет работать в субботу с 18 часов и продолжится до полуночи с воскресенья на понедельник, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:01:00+03:00
2025-04-19T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие начнет работать в субботу с 18 часов и продолжится до полуночи с воскресенья на понедельник, заявил президент России Владимир Путин. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html
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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии
Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии.
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россия, владимир путин, валерий герасимов, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин

Путин: пасхальное перемирие начнет работать с 18 часов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие начнет работать в субботу с 18 часов и продолжится до полуночи с воскресенья на понедельник, заявил президент России Владимир Путин.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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