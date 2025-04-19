https://ria.ru/20250419/putin-2012286790.html

Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин

Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2025

Пасхальное перемирие начнется в субботу с 18 часов, заявил Путин

Пасхальное перемирие начнет работать в субботу с 18 часов и продолжится до полуночи с воскресенья на понедельник, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:01:00+03:00

2025-04-19T17:01:00+03:00

2025-04-19T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

валерий герасимов

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие начнет работать в субботу с 18 часов и продолжится до полуночи с воскресенья на понедельник, заявил президент России Владимир Путин. "Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html

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Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии Кадры встречи Путина с Герасимовым, где президент объявил о пасхальном перемирии. 2025-04-19T17:01 true PT1M37S

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россия, владимир путин, валерий герасимов, пасхальное перемирие, объявленное путиным