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Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 19.04.2025 (обновлено: 17:12 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012285963.html
Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам
Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025
Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам
Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:57:00+03:00
2025-04-19T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
валерий герасимов
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым."Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012266254.html
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киев, владимир путин, валерий герасимов, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия
Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам

Путин: Киев 100 раз нарушил мораторий по запрету ударов по энергообъектам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В субботу Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
"Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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