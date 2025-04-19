https://ria.ru/20250419/putin-2012285963.html

Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам

Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам - РИА Новости, 19.04.2025

Путин: Киев более сотни раз нарушил мораторий по энергообъектам

Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:57:00+03:00

2025-04-19T16:57:00+03:00

2025-04-19T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киевский режим более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу Путин провел встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым."Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре", - сказал Путин.

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киев, владимир путин, валерий герасимов, россия