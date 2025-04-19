Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 19.04.2025 (обновлено: 17:34 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012285451.html
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена - РИА Новости, 19.04.2025
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:56:00+03:00
2025-04-19T17:34:00+03:00
курская область
россия
белгородская область
владимир путин
валерий герасимов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных территорий Курской и Белгородской областей."По приграничью, по Курской, Белгородской областям, после завершения боевой работы по зачистке этой территории доложите отдельно", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов
Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Специальная военная операция на Украине
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена

Путин поручил Герасимову доложить о полной зачистке приграничных территорий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных территорий Курской и Белгородской областей.
"По приграничью, по Курской, Белгородской областям, после завершения боевой работы по зачистке этой территории доложите отдельно", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала