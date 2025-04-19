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Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена - РИА Новости, 19.04.2025
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:56:00+03:00
2025-04-19T16:56:00+03:00
2025-04-19T17:34:00+03:00
курская область
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белгородская область
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валерий герасимов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных территорий Курской и Белгородской областей."По приграничью, по Курской, Белгородской областям, после завершения боевой работы по зачистке этой территории доложите отдельно", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов
Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Специальная военная операция на Украине
Путин поручил доложить, когда Курская область будет зачищена
Путин поручил Герасимову доложить о полной зачистке приграничных территорий