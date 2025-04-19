https://ria.ru/20250419/putin-2012285261.html

Путин приветствовал стремление Трампа к миру на Украине

Путин приветствовал стремление Трампа к миру на Украине - РИА Новости, 19.04.2025

Путин приветствовал стремление Трампа к миру на Украине

Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:53:00+03:00

2025-04-19T16:53:00+03:00

2025-04-19T17:17:00+03:00

украина

россия

сша

в мире

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия приветствует стремление США и американского президента Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, заявил президент России Владимир Путин."Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента (Дональда - ред.) Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР (Си Цзиньпина - ред.), стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал он в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20250419/putin-2012288429.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин