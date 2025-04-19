https://ria.ru/20250419/putin-2012284585.html

Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии

Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025

Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии

Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:51:00+03:00

2025-04-19T16:51:00+03:00

2025-04-19T18:02:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - сказал Путин в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html

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2025

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россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным