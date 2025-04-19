https://ria.ru/20250419/putin-2012284585.html
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии
Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T18:02:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - сказал Путин в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии
Путин: РФ исходит из того, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии