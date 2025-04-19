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Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 19.04.2025 (обновлено: 18:02 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/putin-2012284585.html
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии
Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T18:02:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - сказал Путин в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html
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россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Путин: Россия надеется, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии

Путин: РФ исходит из того, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия на время пасхального перемирия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - сказал Путин в ходе встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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