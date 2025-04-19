https://ria.ru/20250419/putin-2012283715.html
Путин провел встречу с Герасимовым
Путин провел встречу с Герасимовым - РИА Новости, 19.04.2025
Путин провел встречу с Герасимовым
Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:46:00+03:00
2025-04-19T16:46:00+03:00
2025-04-19T17:04:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым."Слушаю вас, Валерий Ваисильевич", - сказал Путин в ходе встречи, предложив начальнику генштаба доложить.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012283812.html
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Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
2025-04-19T16:46
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Путин провел встречу с Герасимовым
Путин провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Герасимовым