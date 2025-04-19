https://ria.ru/20250419/putin-2012283715.html

Путин провел встречу с Герасимовым

Путин провел встречу с Герасимовым - РИА Новости, 19.04.2025

Путин провел встречу с Герасимовым

Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:46:00+03:00

2025-04-19T16:46:00+03:00

2025-04-19T17:04:00+03:00

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым."Слушаю вас, Валерий Ваисильевич", - сказал Путин в ходе встречи, предложив начальнику генштаба доложить.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012283812.html

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Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым 2025-04-19T16:46 true PT5M39S

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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины