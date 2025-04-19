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Заявление Путина по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Заявление Путина по ситуации в Курской области. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.04.2025
Заявление Путина по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением по ситуации Курской области. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:45:00+03:00
2025-04-19T16:45:00+03:00
2025-04-19T16:45:00+03:00
курская область
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Президент России Владимир Путин выступает с заявлением по ситуации Курской области.
курская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
Рабочая встреча Путина с главой Генштаба РФ Герасимовым
2025-04-19T16:45
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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курская область, видео
Курская область
Заявление Путина по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает с заявлением по ситуации Курской области.
2025-04-19T16:45
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PT5M39S
Заявление Путина по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин выступает с заявлением по ситуации Курской области.