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Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии - РИА Новости, 19.04.2025
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00:44 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/pushkov-2012211452.html
Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии
Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии - РИА Новости, 19.04.2025
Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя критику экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта в адрес президента Сербии Александра Вучича за решение отправиться... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:44:00+03:00
2025-04-19T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя критику экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта в адрес президента Сербии Александра Вучича за решение отправиться на 9 мая в Москву, напомнил в Telegram-канале о прошлом отца Верхофстадта - тот имел связи с нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Вучич ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование в Москве 80-летней годовщины Победы над фашизмом и присутствовать на параде Победы. Как писала ранее в апреле газета Financial Times, европейские чиновники предупредили Вучича, что посещение в Москве парада Победы может помешать вступлению Сербии в Евросоюз. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы. "Депутат Европарламента, бывший премьер Бельгии и отъявленный русофоб Ги Верхофстадт включился в кампанию по травле Сербии за решение Вучича ехать в Москву на 80-летие Победы... Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец - Мarcel Verhofstadt - был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии", - написал Пушков. Сам Вучич 16 апреля заявлял, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая.
https://ria.ru/20250417/shvydkoy-2011930935.html
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в мире, москва, сербия, бельгия, александр вучич, ги верхофстадт, алексей пушков, евросоюз, европарламент
В мире, Москва, Сербия, Бельгия, Александр Вучич, Ги Верхофстадт, Алексей Пушков, Евросоюз, Европарламент
Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии

Пушков напомнил о нацистском прошлом отца Верхофстадта, критикующего Вучича

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя критику экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта в адрес президента Сербии Александра Вучича за решение отправиться на 9 мая в Москву, напомнил в Telegram-канале о прошлом отца Верхофстадта - тот имел связи с нацистской Германией во времена Второй мировой войны.
Вучич ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование в Москве 80-летней годовщины Победы над фашизмом и присутствовать на параде Победы. Как писала ранее в апреле газета Financial Times, европейские чиновники предупредили Вучича, что посещение в Москве парада Победы может помешать вступлению Сербии в Евросоюз. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Швыдкой назвал недопуск России к акциям по случаю юбилея Победы аморальным
17 апреля, 23:58
"Депутат Европарламента, бывший премьер Бельгии и отъявленный русофоб Ги Верхофстадт включился в кампанию по травле Сербии за решение Вучича ехать в Москву на 80-летие Победы... Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец - Мarcel Verhofstadt - был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии", - написал Пушков.
Сам Вучич 16 апреля заявлял, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая.
Военнослужащие на военном параде 9 Мая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве
16 апреля, 08:46
 
В миреМоскваСербияБельгияАлександр ВучичГи ВерхофстадтАлексей ПушковЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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