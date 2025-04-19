https://ria.ru/20250419/pushkov-2012211452.html

Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии

Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии - РИА Новости, 19.04.2025

Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя критику экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта в адрес президента Сербии Александра Вучича за решение отправиться... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T00:44:00+03:00

2025-04-19T00:44:00+03:00

2025-04-19T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя критику экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта в адрес президента Сербии Александра Вучича за решение отправиться на 9 мая в Москву, напомнил в Telegram-канале о прошлом отца Верхофстадта - тот имел связи с нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Вучич ранее сообщал о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование в Москве 80-летней годовщины Победы над фашизмом и присутствовать на параде Победы. Как писала ранее в апреле газета Financial Times, европейские чиновники предупредили Вучича, что посещение в Москве парада Победы может помешать вступлению Сербии в Евросоюз. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова апреля назвала евронацизмом возможный отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич посетит парад Победы. "Депутат Европарламента, бывший премьер Бельгии и отъявленный русофоб Ги Верхофстадт включился в кампанию по травле Сербии за решение Вучича ехать в Москву на 80-летие Победы... Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец - Мarcel Verhofstadt - был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии", - написал Пушков. Сам Вучич 16 апреля заявлял, что несмотря на огромное политическое давление извне пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая.

https://ria.ru/20250417/shvydkoy-2011930935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, сербия, бельгия, александр вучич, ги верхофстадт, алексей пушков, евросоюз, европарламент