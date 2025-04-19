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В Приморье завели дело на подростков, избивавших людей кастетами - РИА Новости, 19.04.2025
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11:26 19.04.2025 (обновлено: 15:36 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/primore-2012246454.html
В Приморье завели дело на подростков, избивавших людей кастетами
В Приморье завели дело на подростков, избивавших людей кастетами - РИА Новости, 19.04.2025
В Приморье завели дело на подростков, избивавших людей кастетами
В Находке завели дело против подростков, жестоко избивавших людей кастетами ради создания контента для социальных сетей, сообщило управление СК России по... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T11:26:00+03:00
2025-04-19T15:36:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
находка
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. В Находке завели дело против подростков, жестоко избивавших людей кастетами ради создания контента для социальных сетей, сообщило управление СК России по Приморскому краю."В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России ("Хулиганство")", — говорится в релизе.По данным следствия, злоумышленники на протяжении нескольких месяцев нападали на прохожих и били их, в том числе при помощи кастетов и подручных средств.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства местного СК доклад по делу, также поручил поставить его расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250416/izbienie-2011671646.html
россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, находка, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Находка, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело на подростков, избивавших людей кастетами

СК: в Приморье подростки избивали прохожих кастетами ради контента для соцсетей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. В Находке завели дело против подростков, жестоко избивавших людей кастетами ради создания контента для социальных сетей, сообщило управление СК России по Приморскому краю.
"В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России ("Хулиганство")", — говорится в релизе.
По данным следствия, злоумышленники на протяжении нескольких месяцев нападали на прохожих и били их, в том числе при помощи кастетов и подручных средств.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства местного СК доклад по делу, также поручил поставить его расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайНаходкаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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