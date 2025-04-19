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Экс-сотрудник ДПС, у которого нашли жилье в Дубае, отбывает срок в колонии - РИА Новости, 19.04.2025
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10:10 19.04.2025
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Экс-сотрудник ДПС, у которого нашли жилье в Дубае, отбывает срок в колонии
Экс-сотрудник ДПС, у которого нашли жилье в Дубае, отбывает срок в колонии - РИА Новости, 19.04.2025
Экс-сотрудник ДПС, у которого нашли жилье в Дубае, отбывает срок в колонии
Бывший сотрудник ДПС из Москвы Сергей Кузнецов, у которого нашли квартиры в Дубае, отбывает наказание сроком 5,5 лет колонии строгого режима за попытку получить РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T10:10:00+03:00
2025-04-19T10:10:00+03:00
россия
дубай
москва
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник ДПС из Москвы Сергей Кузнецов, у которого нашли квартиры в Дубае, отбывает наказание сроком 5,5 лет колонии строгого режима за попытку получить взятку, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Кузнецов ... осужден по части 1 статьи 30 п.п. "а, б, в", части 5 статьи 290 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 5 лет… с лишением специального звания "старший лейтенант полиции",- указывается в документах. Приговор ему вынесли весной 2024 года, в сентябре он вступил в силу. Из документов также следует, что, согласно показаниям свидетелей, двое сотрудников ДПС на 94 км МКАД вымогали деньги за несоставление протокола за вождение автомашины якобы в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что преступление было совершено в феврале 2021 года. Ранее Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы, рассказывал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби. Лефортовский районный суд в конце 2022 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и накопления почти на 180 миллионов рублей, которыми владел Кузнецов. Работая в ДПС, он с родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости, в том числе за границей, а также автомобиль. В банковских ячейках у Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. При этом сведений о законности источников дохода он не предоставил.
https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html
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россия, дубай, москва, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Дубай, Москва, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Экс-сотрудник ДПС, у которого нашли жилье в Дубае, отбывает срок в колонии

Экс-инспектор ДПС, у которого нашли 5 квартир в Дубае, получил 5,5 года колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывший сотрудник ДПС из Москвы Сергей Кузнецов, у которого нашли квартиры в Дубае, отбывает наказание сроком 5,5 лет колонии строгого режима за попытку получить взятку, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Кузнецов ... осужден по части 1 статьи 30 п.п. "а, б, в", части 5 статьи 290 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 5 лет… с лишением специального звания "старший лейтенант полиции",- указывается в документах.
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Приговор ему вынесли весной 2024 года, в сентябре он вступил в силу. Из документов также следует, что, согласно показаниям свидетелей, двое сотрудников ДПС на 94 км МКАД вымогали деньги за несоставление протокола за вождение автомашины якобы в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что преступление было совершено в феврале 2021 года.
Ранее Генпрокуратура России обратилась к властям Объединенных Арабских Эмиратов с запросом о конфискации пяти квартир в Дубае стоимостью не менее 65 миллионов рублей, которыми владел бывший инспектор ДПС из Москвы, рассказывал глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом в Абу-Даби.
Лефортовский районный суд в конце 2022 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и накопления почти на 180 миллионов рублей, которыми владел Кузнецов. Работая в ДПС, он с родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости, в том числе за границей, а также автомобиль. В банковских ячейках у Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. При этом сведений о законности источников дохода он не предоставил.
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