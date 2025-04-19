Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня
Делегация из России в ожидании Благодатного огня посетила храм Гроба Господня
Иерусалим, в храме Гроба Господня. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшая в Иерусалим за Благодатным огнем в пятницу, посетила храм Гроба Господня, в котором ожидается схождение огня, а также другие святыни старого Иерусалима, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, делегация посетила Александровское подворье, а также внутреннее убранство Кувуклии – часовни в храме Гроба Господня, в которой сходит Благодатный огонь.
"Я хочу сказать вам, что Иерусалимская церковь является материнской Церковью для православных конфессий... Это место – наш дом", – сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин на аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III, отметив большую работу патриарха по укреплению христианского присутствия на Святой земле.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Благодатный огонь доставят в города приграничных областей России
15 апреля, 17:14