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Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
00:15 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/pravoslavie-2012209541.html
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня
Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшая в Иерусалим за Благодатным огнем в пятницу, посетила храм Гроба Господня, в котором ожидается... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T00:15:00+03:00
2025-04-19T00:15:00+03:00
религия
иерусалим
россия
белгород
владимир якунин
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшая в Иерусалим за Благодатным огнем в пятницу, посетила храм Гроба Господня, в котором ожидается схождение огня, а также другие святыни старого Иерусалима, передает корреспондент РИА Новости. В частности, делегация посетила Александровское подворье, а также внутреннее убранство Кувуклии – часовни в храме Гроба Господня, в которой сходит Благодатный огонь. "Я хочу сказать вам, что Иерусалимская церковь является материнской Церковью для православных конфессий... Это место – наш дом", – сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин на аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III, отметив большую работу патриарха по укреплению христианского присутствия на Святой земле. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/ierusalim-2011740625.html
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иерусалим, россия, белгород, владимир якунин, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, религия
Религия, Иерусалим, Россия, Белгород, Владимир Якунин, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Религия
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила храм Гроба Господня

Делегация из России в ожидании Благодатного огня посетила храм Гроба Господня

© РИА Новости / Светлана БаеваИерусалим, в храме Гроба Господня
Иерусалим, в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Светлана Баева
Иерусалим, в храме Гроба Господня. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр – РИА Новости. Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшая в Иерусалим за Благодатным огнем в пятницу, посетила храм Гроба Господня, в котором ожидается схождение огня, а также другие святыни старого Иерусалима, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, делегация посетила Александровское подворье, а также внутреннее убранство Кувуклии – часовни в храме Гроба Господня, в которой сходит Благодатный огонь.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
00:07
"Я хочу сказать вам, что Иерусалимская церковь является материнской Церковью для православных конфессий... Это место – наш дом", – сказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин на аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III, отметив большую работу патриарха по укреплению христианского присутствия на Святой земле.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФБелгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Благодатный огонь доставят в города приграничных областей России
15 апреля, 17:14
 
РелигияИерусалимРоссияБелгородВладимир ЯкунинИисус ХристосРусская православная церковьФонд Андрея ПервозванногоРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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