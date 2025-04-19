https://ria.ru/20250419/pozitsiya-2012224797.html

"Отрицают очевидное": в Британии раскритиковали ЕС из-за позиции по Украине

"Отрицают очевидное": в Британии раскритиковали ЕС из-за позиции по Украине - РИА Новости, 19.04.2025

"Отрицают очевидное": в Британии раскритиковали ЕС из-за позиции по Украине

Европейские лидеры остаются привержены своим устаревшим идеям о безоговорочной поддержке Украины, отрицая очевидное, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T06:15:00+03:00

2025-04-19T06:15:00+03:00

2025-04-19T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Европейские лидеры остаются привержены своим устаревшим идеям о безоговорочной поддержке Украины, отрицая очевидное, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Когда проект "Украина" провалился, когда политика США поменялась — что сделали европейские лидеры? Они окопались и твердо отрицают очевидное. Их риторика становится все более радикальной", — сказал он.Аналитик отметил, что европейские лидеры продолжают осуществлять свои проекты помощи Украине. По его словам, хотя проект с отправкой миротворцев пока ни к чему не привел, у Европы есть и другие методы."Урсула считает, что Украина должна занять сильную позицию на переговорах. Но чтобы это осуществить, надо победить в конфликте. Кто еще может серьезно верить в победу Украины? <…> Европа все быстрее приближается к пропасти", — заключил Меркурис.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2011950259.html

https://ria.ru/20250418/pozitsiya-2012009894.html

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html

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в мире, украина, европа, россия, александр меркурис, эммануэль макрон, евросоюз