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При пожаре в доме в Москве спасли семь человек

При пожаре в доме в Москве спасли семь человек - РИА Новости, 19.04.2025

При пожаре в доме в Москве спасли семь человек

Пожарные спасли семь человек на пожаре в многоквартирном доме на улице Молостовых в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:30:00+03:00

2025-04-19T14:30:00+03:00

2025-04-19T14:38:00+03:00

происшествия

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пожарные спасли семь человек на пожаре в многоквартирном доме на улице Молостовых в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "Семь человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре. На улице Молостовых произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. С балкона горящей квартиры огнеборцы спасли одного человека, с вышележащих этажей при помощи спасустройств по маршевой лестнице были спасены ещё 6 человек, двое из них - дети. Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250419/moskva-2012252826.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)