Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.04.2025 (обновлено: 14:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pozhar-2012266971.html
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек - РИА Новости, 19.04.2025
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек
Пожарные спасли семь человек на пожаре в многоквартирном доме на улице Молостовых в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:30:00+03:00
2025-04-19T14:38:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012267347_0:357:671:734_1920x0_80_0_0_52b94d1ff34bc3c9afb33697bbfc5edb.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пожарные спасли семь человек на пожаре в многоквартирном доме на улице Молостовых в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. "Семь человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре. На улице Молостовых произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. С балкона горящей квартиры огнеборцы спасли одного человека, с вышележащих этажей при помощи спасустройств по маршевой лестнице были спасены ещё 6 человек, двое из них - дети. Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250419/moskva-2012252826.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012267347_0:294:671:797_1920x0_80_0_0_eeea1ff67e9bb1de498c08f32d79cfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Москве спасли семь человек

© ГУ МЧС России по городу МосквеПожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома в Москве. Кадр видео
Пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© ГУ МЧС России по городу Москве
Пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пожарные спасли семь человек на пожаре в многоквартирном доме на улице Молостовых в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
"Семь человек спасли сотрудники МЧС России на пожаре. На улице Молостовых произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. С балкона горящей квартиры огнеборцы спасли одного человека, с вышележащих этажей при помощи спасустройств по маршевой лестнице были спасены ещё 6 человек, двое из них - дети. Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидируют последствия пожара в здании консерватории имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Более 650 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве
Вчера, 13:03
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала