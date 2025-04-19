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В Тюмени ликвидировали пожар в кафе торгового центра

В Тюмени ликвидировали пожар в кафе торгового центра - РИА Новости, 19.04.2025

В Тюмени ликвидировали пожар в кафе торгового центра

Пожар в кафе торгового центра "Галацентр" в Тюмени ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:18:00+03:00

2025-04-19T09:18:00+03:00

2025-04-19T09:18:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

тюмень

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Пожар в кафе торгового центра "Галацентр" в Тюмени ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "В 10:40 (8:40 мск) пожар ликвидирован", - указано в сообщении. Сообщение о задымлении в торговом центре "Галацентр" на улице Герцена, дом 97 поступило диспетчерам после 10:00 (8:00 по мск), по приезду пожарные ликвидировали открытое горение в кафе на 10 "квадратах", сведений о погибших и пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20250417/chelovek-2011863839.html

тюмень

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2025

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происшествия, коммерческая недвижимость, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)