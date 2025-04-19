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Россия нарастила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года - РИА Новости, 19.04.2025
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08:09 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/postavki-2012228602.html
Россия нарастила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года
Россия нарастила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года - РИА Новости, 19.04.2025
Россия нарастила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года
Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:09:00+03:00
2025-04-19T08:09:00+03:00
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южная корея
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского статведомства. За месяц поставки выросли на треть, составив 31,4 тысячи тонн. Последний раз больше было в марте 2023 года, когда Южная Корея закупила в России 40,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Главным образом южнокорейские компании приобретали замороженную рыбу (26,1 тысячи тонн), филе рыбы (2,7 тысячи тонн) и крабов (2 тысячи тонн). Россия осталась вторым основным поставщиком. Китай был лидером с экспортом в 31,6 тысячи тонн, что на 10% больше уровня февраля. Тройку лидеров замыкал Вьетнам, поставки откуда увеличились на 9% и составили 9,3 тысячи тонн. В целом Южная Корея в марте импортировала 108 тысяч тонн рыбы и морепродуктов после 96,5 тысячи тонн месяцем ранее.
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россия, южная корея, китай, в мире
Россия, Южная Корея, Китай, В мире
Россия нарастила поставки рыбы в Южную Корею до максимума за два года

Россия в марте продала Южной Корее 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПрилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в марте продала в Южную Корею 31,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов - это максимум за два года, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейского статведомства.
За месяц поставки выросли на треть, составив 31,4 тысячи тонн. Последний раз больше было в марте 2023 года, когда Южная Корея закупила в России 40,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов.
Главным образом южнокорейские компании приобретали замороженную рыбу (26,1 тысячи тонн), филе рыбы (2,7 тысячи тонн) и крабов (2 тысячи тонн).
Россия осталась вторым основным поставщиком. Китай был лидером с экспортом в 31,6 тысячи тонн, что на 10% больше уровня февраля. Тройку лидеров замыкал Вьетнам, поставки откуда увеличились на 9% и составили 9,3 тысячи тонн.
В целом Южная Корея в марте импортировала 108 тысяч тонн рыбы и морепродуктов после 96,5 тысячи тонн месяцем ранее.
Лапша быстрого приготовления в магазине. Сеул, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Россия вдвое нарастила импорт лапши из Южной Кореи
1 февраля, 09:34
 
РоссияЮжная КореяКитайВ мире
 
 
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