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В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет - РИА Новости, 19.04.2025
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14:41 19.04.2025 (обновлено: 14:45 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012268216.html
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет - РИА Новости, 19.04.2025
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7... РИА Новости, 19.04.2025
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рекорд тепла в Москве - плюс 24,7 градуса. Прежний рекорд, плюс 23,6 градуса 1973 года, побит", - рассказал Тишковец.Синоптик напомнил, что климатическая норма июля для столицы плюс 23,1 градуса.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет

Тишковец: воздух в Москве прогрелся до 24,7 градуса, побив рекорд 1973 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рекорд тепла в Москве - плюс 24,7 градуса. Прежний рекорд, плюс 23,6 градуса 1973 года, побит", - рассказал Тишковец.
Синоптик напомнил, что климатическая норма июля для столицы плюс 23,1 градуса.
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