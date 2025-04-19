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В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет - РИА Новости, 19.04.2025
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:41:00+03:00
2025-04-19T14:41:00+03:00
2025-04-19T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рекорд тепла в Москве - плюс 24,7 градуса. Прежний рекорд, плюс 23,6 градуса 1973 года, побит", - рассказал Тишковец.Синоптик напомнил, что климатическая норма июля для столицы плюс 23,1 градуса.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет
Тишковец: воздух в Москве прогрелся до 24,7 градуса, побив рекорд 1973 года