https://ria.ru/20250419/pogoda-2012268216.html

В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет

В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет - РИА Новости, 19.04.2025

В Москве побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся более 50 лет

Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:41:00+03:00

2025-04-19T14:41:00+03:00

2025-04-19T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений, рекорд более чем 50-летней давности оказался побит, воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Рекорд тепла в Москве - плюс 24,7 градуса. Прежний рекорд, плюс 23,6 градуса 1973 года, побит", - рассказал Тишковец.Синоптик напомнил, что климатическая норма июля для столицы плюс 23,1 градуса.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода