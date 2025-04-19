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Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля - РИА Новости, 19.04.2025
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13:01 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html
Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля
Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля - РИА Новости, 19.04.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля
Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:01:00+03:00
2025-04-19T13:01:00+03:00
общество
западная сибирь
россия
кемеровская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень холодная погода в ближайшие дни, включая пасхальные, в густонаселённых районах азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтай, юг Красноярского края. Там отрицательная температура ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега и даже снега, усиление ветра до 20 метров в секунду, а в некоторых регионах - до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд. По его словам, в Иркутской области ожидается метель с ветром до 27 метров в секунду. Синоптик отметил, что температура на юге Сибири в эти дни будет на 4-8 градусов ниже нормы.
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общество, западная сибирь, россия, кемеровская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Западная Сибирь, Россия, Кемеровская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля

Вильфанд: на юге Западной Сибири ожидаются ночные заморозки и мокрый снег

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗанесенная снегом машина
Занесенная снегом машина - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень холодная погода в ближайшие дни, включая пасхальные, в густонаселённых районах азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтай, юг Красноярского края. Там отрицательная температура ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега и даже снега, усиление ветра до 20 метров в секунду, а в некоторых регионах - до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд.
По его словам, в Иркутской области ожидается метель с ветром до 27 метров в секунду.
Синоптик отметил, что температура на юге Сибири в эти дни будет на 4-8 градусов ниже нормы.
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ОбществоЗападная СибирьРоссияКемеровская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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