https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля

Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля - РИА Новости, 19.04.2025

Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля

Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:01:00+03:00

2025-04-19T13:01:00+03:00

2025-04-19T13:01:00+03:00

общество

западная сибирь

россия

кемеровская область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень холодная погода в ближайшие дни, включая пасхальные, в густонаселённых районах азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтай, юг Красноярского края. Там отрицательная температура ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега и даже снега, усиление ветра до 20 метров в секунду, а в некоторых регионах - до 25 метров в секунду", - сказал Вильфанд. По его словам, в Иркутской области ожидается метель с ветром до 27 метров в секунду. Синоптик отметил, что температура на юге Сибири в эти дни будет на 4-8 градусов ниже нормы.

https://ria.ru/20250418/rossija-2011959732.html

западная сибирь

россия

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

общество, западная сибирь, россия, кемеровская область, роман вильфанд, гидрометцентр