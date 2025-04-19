https://ria.ru/20250419/pogoda-2012228073.html
Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России
Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России - РИА Новости, 19.04.2025
Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России
Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:01:00+03:00
2025-04-19T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, аномальное для апреля тепло в Центральной России сохранится до вторника включительно, со среды начнётся понижение температуры. "Тёплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории - в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа. Туда сместится очаг тепла", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что в центре европейской России со среды погода начнет возвращаться к апрельской норме, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012220962.html
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, поволжье, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Поволжье, Волгоградская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России
Вильфанд: аномальное тепло перейдет из Центральной России в Поволжье