https://ria.ru/20250419/pogoda-2012228073.html

Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России

Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России - РИА Новости, 19.04.2025

Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России

Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:01:00+03:00

2025-04-19T08:01:00+03:00

2025-04-19T08:01:00+03:00

общество

россия

поволжье

волгоградская область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, аномальное для апреля тепло в Центральной России сохранится до вторника включительно, со среды начнётся понижение температуры. "Тёплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории - в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа. Туда сместится очаг тепла", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что в центре европейской России со среды погода начнет возвращаться к апрельской норме, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012220962.html

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

россия

поволжье

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, поволжье, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр