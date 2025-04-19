https://ria.ru/20250419/pogoda-2012220962.html
Вильфанд назвал погоду в Центральной России в апреле небывалой
Вильфанд назвал погоду в Центральной России в апреле небывалой - РИА Новости, 19.04.2025
Вильфанд назвал погоду в Центральной России в апреле небывалой
Погода в Центральной России сейчас небывалая, такие высокие температуры, в том числе ночью, в апреле наблюдаются впервые, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:29:00+03:00
2025-04-19T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Погода в Центральной России сейчас небывалая, такие высокие температуры, в том числе ночью, в апреле наблюдаются впервые, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до вторника включительно. "Эти дни будут очень тёплые, потому что ещё и ночи невероятно тёплые. В субботу ночью в Москве - 12-14 градусов, но это непродолжительное время перед восходом солнца, а так - 15 градусов и выше. Настоящая июньская погода, небывалая в прямом смысле этого слова, потому что впервые наблюдается", - сказал Вильфанд. Синоптик заявил, что суточные рекорды максимальной температуры в последние несколько дней были побиты в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа. В Москве в пятницу был побит рекорд, установленный в 1921 году, воздух прогрелся до 23,2 градусов.
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РИА Новости
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общество, москва, россия, смоленск, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Смоленск, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал погоду в Центральной России в апреле небывалой
Вильфанд заявил о небывалых температурах в Центральной России в апреле