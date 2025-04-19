https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 19.04.2025
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:16:00+03:00
2025-04-19T16:16:00+03:00
2025-04-19T16:24:00+03:00
в мире
чад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012280399_0:191:2730:1727_1920x0_80_0_0_8fe352faf2a83e257d286979b326e8cb.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали", - заявил агентству в субботу генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам. Неназванный административный руководитель в Монго сообщил агентству, что вечером в пятницу среди заключенных начался бунт, в результате которого они ворвались в кабинет начальника учреждения и завладели там оружием. После этого начала перестрелка с охраной, в ходе которой пострадал губернатор провинции, прибывший в тюрьму, отметил источник. По словам собеседника агентства, всего сбежали 132 заключенных. Он добавил, что перед началом беспорядков заключенные жаловались на недостаток пищи.
https://ria.ru/20250219/chad-2000291054.html
чад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012280399_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9eb8a44d0920674192a7c53fe7ffa270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
Около сотни заключенных сбежали из тюрьмы у города Монго в Чаде, трое погибли