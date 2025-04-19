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В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 19.04.2025
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16:16 19.04.2025 (обновлено: 16:24 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 19.04.2025
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали,... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:16:00+03:00
2025-04-19T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали", - заявил агентству в субботу генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам. Неназванный административный руководитель в Монго сообщил агентству, что вечером в пятницу среди заключенных начался бунт, в результате которого они ворвались в кабинет начальника учреждения и завладели там оружием. После этого начала перестрелка с охраной, в ходе которой пострадал губернатор провинции, прибывший в тюрьму, отметил источник. По словам собеседника агентства, всего сбежали 132 заключенных. Он добавил, что перед началом беспорядков заключенные жаловались на недостаток пищи.
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в мире, чад
В мире, Чад
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы

Около сотни заключенных сбежали из тюрьмы у города Монго в Чаде, трое погибли

© Фото : Public domainСотрудники правоохранительных органов Республики Чад
Сотрудники правоохранительных органов Республики Чад - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Public domain
Сотрудники правоохранительных органов Республики Чад. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали", - заявил агентству в субботу генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам.
Неназванный административный руководитель в Монго сообщил агентству, что вечером в пятницу среди заключенных начался бунт, в результате которого они ворвались в кабинет начальника учреждения и завладели там оружием. После этого начала перестрелка с охраной, в ходе которой пострадал губернатор провинции, прибывший в тюрьму, отметил источник. По словам собеседника агентства, всего сбежали 132 заключенных. Он добавил, что перед началом беспорядков заключенные жаловались на недостаток пищи.
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