https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html

В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы

В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 19.04.2025

В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:16:00+03:00

2025-04-19T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали", - заявил агентству в субботу генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам. Неназванный административный руководитель в Монго сообщил агентству, что вечером в пятницу среди заключенных начался бунт, в результате которого они ворвались в кабинет начальника учреждения и завладели там оружием. После этого начала перестрелка с охраной, в ходе которой пострадал губернатор провинции, прибывший в тюрьму, отметил источник. По словам собеседника агентства, всего сбежали 132 заключенных. Он добавил, что перед началом беспорядков заключенные жаловались на недостаток пищи.

https://ria.ru/20250219/chad-2000291054.html

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