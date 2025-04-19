https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html

В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы

В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.04.2025

В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы

В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел фестиваль военной песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:25:00+03:00

2025-04-19T14:25:00+03:00

2025-04-19T14:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ашхабад

россия

армения

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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АШХАБАД, 19 апр – РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел фестиваль военной песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось в рамках цикла школьных событий, приуроченных к юбилейной дате. Учащиеся 1-4 классов исполнили композиции военных лет, среди которых "Письмо солдату", "Не забывайте", "Белые шарики", "Всё это было, было, было..." и другие. "Мы были впечатлены тем, насколько ответственно и серьезно наши дети относятся к этой дате, с каким трепетом они берегут и помнят историю", - отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова. По ее словам, данное мероприятие открывает цикл событий, запланированных к 80-летию Победы. В школе готовится парад среди учащихся 9-10 классов, где ребята продемонстрируют строевую подготовку. Традиционно 8 мая в учебном заведении состоится концерт, посвященный памяти павших, в частности пионеров-героев. Для учеников 5-6 классов организуют тематические локации: они пройдут по "тропам войны", посетят штаб главнокомандующего, военный госпиталь, полевую кухню, а также исполнят песни на привале. В ходе мероприятия первый секретарь посольства РФ в Ашхабаде, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева вручила ветерану Великой Отечественной войны Сергею Агамяну юбилейную монету и часы в честь 80-летия Победы. В начале апреля Агамяну исполнилось 99 лет. Он родился в Армении, после окончания 9 класса отправился на фронт. За проявленную доблесть награжден многими наградами, в том числе дважды медалью "За отвагу". В 1950 году переехал в Ашхабад, участвовал в восстановлении города после землетрясения. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html

ашхабад

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ашхабад, россия, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире