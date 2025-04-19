https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы
В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы - РИА Новости, 19.04.2025
В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы
В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел фестиваль военной песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:25:00+03:00
2025-04-19T14:25:00+03:00
2025-04-19T14:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ашхабад
россия
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012265504_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_c965dd68b76ce8ddcb4c9e3c1424b872.jpg
АШХАБАД, 19 апр – РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел фестиваль военной песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось в рамках цикла школьных событий, приуроченных к юбилейной дате. Учащиеся 1-4 классов исполнили композиции военных лет, среди которых "Письмо солдату", "Не забывайте", "Белые шарики", "Всё это было, было, было..." и другие. "Мы были впечатлены тем, насколько ответственно и серьезно наши дети относятся к этой дате, с каким трепетом они берегут и помнят историю", - отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова. По ее словам, данное мероприятие открывает цикл событий, запланированных к 80-летию Победы. В школе готовится парад среди учащихся 9-10 классов, где ребята продемонстрируют строевую подготовку. Традиционно 8 мая в учебном заведении состоится концерт, посвященный памяти павших, в частности пионеров-героев. Для учеников 5-6 классов организуют тематические локации: они пройдут по "тропам войны", посетят штаб главнокомандующего, военный госпиталь, полевую кухню, а также исполнят песни на привале. В ходе мероприятия первый секретарь посольства РФ в Ашхабаде, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева вручила ветерану Великой Отечественной войны Сергею Агамяну юбилейную монету и часы в честь 80-летия Победы. В начале апреля Агамяну исполнилось 99 лет. Он родился в Армении, после окончания 9 класса отправился на фронт. За проявленную доблесть награжден многими наградами, в том числе дважды медалью "За отвагу". В 1950 году переехал в Ашхабад, участвовал в восстановлении города после землетрясения. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашхабад, россия, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ашхабад, Россия, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы
В туркмено-российской школе имени Пушкина прошел фестиваль военной песни
АШХАБАД, 19 апр – РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел фестиваль военной песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в рамках цикла школьных событий, приуроченных к юбилейной дате. Учащиеся 1-4 классов исполнили композиции военных лет, среди которых "Письмо солдату", "Не забывайте", "Белые шарики", "Всё это было, было, было..." и другие.
"Мы были впечатлены тем, насколько ответственно и серьезно наши дети относятся к этой дате, с каким трепетом они берегут и помнят историю", - отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова.
По ее словам, данное мероприятие открывает цикл событий, запланированных к 80-летию Победы. В школе готовится парад среди учащихся 9-10 классов, где ребята продемонстрируют строевую подготовку.
Традиционно 8 мая в учебном заведении состоится концерт, посвященный памяти павших, в частности пионеров-героев. Для учеников 5-6 классов организуют тематические локации: они пройдут по "тропам войны", посетят штаб главнокомандующего, военный госпиталь, полевую кухню, а также исполнят песни на привале.
В ходе мероприятия первый секретарь посольства РФ
в Ашхабаде
, представитель Россотрудничества
Юлия Зайцева вручила ветерану Великой Отечественной войны Сергею Агамяну юбилейную монету и часы в честь 80-летия Победы. В начале апреля Агамяну исполнилось 99 лет. Он родился в Армении
, после окончания 9 класса отправился на фронт. За проявленную доблесть награжден многими наградами, в том числе дважды медалью "За отвагу". В 1950 году переехал в Ашхабад, участвовал в восстановлении города после землетрясения.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.