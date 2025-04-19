https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html

Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве

Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве - РИА Новости, 19.04.2025

Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве

Пленный ВСУ Владимир Взварич рассказал, что слышал, как начальство отдает команду убить его проводнику, который вел солдат на позиции. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T08:22:00+03:00

2025-04-19T08:22:00+03:00

2025-04-19T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пленный ВСУ Владимир Взварич рассказал, что слышал, как начальство отдает команду убить его проводнику, который вел солдат на позиции. Пленный Владимир Взварич в ролике Минобороны сообщил, что в один из дней их привели в некий промежуточный блиндаж, где находились шестеро раненых украинских военных. Ему сообщили, что он со своей группой должен их заменить и двигаться дальше, еще около километра до позиции. Приведший их туда проводник забрал раненых, а для сопровождения новых бойцов прибыл еще один. Пятидесятилетний Взварич пожаловался ему, что из-за болей в спине вряд ли дойдет до позиции и обратно. "Я этому проводнику говорю, может, ты поможешь мне и на эвакуацию меня заберешь? Он связался с командиром, объяснил всю ситуацию, говорит, человек 50 лет, ему надо дойти на ту позицию, но он, говорит, идти не может. Тот говорит, ну, типа "завали его". Я услышал, у меня перевернулся мир вообще в это время. Реально понимаю, что меня уже никто вести не будет", — рассказал пленный. Почти все пленные были насильно мобилизованы. Так, Илья Колодис пытался объяснить сотрудникам военкомата, что был судим, но те заверили его, что судимость "давно вышла". Сергея Умниченко насильно отвезли в военкомат, когда он шел класть плитку знакомому. Лишь один, Александр Афанасенко, добровольно подписал контракт в одной из тыловых частей, но вскоре ее расформировали и он оказался в штурмовом подразделении. "Каждую неделю приходила телеграмма на батальон и переводили ребят по понедельникам. Семьдесят человек поехало в 80-ю бригаду. Через неделю 50 человек поехало в 95-ю бригаду. Через неделю 120 человек поехало в 33-ю бригаду. И такими темпами за два месяца от батальона фактически не осталось ничего", — рассказал он об этом процессе. Афанасенко также сообщил о попытках ВСУ ликвидировать собственных солдат. Находясь в блиндаже, он со своими сослуживцами отказался идти на штурм. После этого к ним прилетел дрон "Баба-яга". В такой же ситуации оказался и Дмитрий Симоненко, ему пришлось отстреливаться от своих дронов, чтобы дойти до российских позиций и сдаться. Все пленные пожаловались на недостаточную, практически отсутствующую подготовку.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины