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Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 19.04.2025 (обновлено: 16:15 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html
Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве
Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве - РИА Новости, 19.04.2025
Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве
Пленный ВСУ Владимир Взварич рассказал, что слышал, как начальство отдает команду убить его проводнику, который вел солдат на позиции. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:22:00+03:00
2025-04-19T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пленный ВСУ Владимир Взварич рассказал, что слышал, как начальство отдает команду убить его проводнику, который вел солдат на позиции. Пленный Владимир Взварич в ролике Минобороны сообщил, что в один из дней их привели в некий промежуточный блиндаж, где находились шестеро раненых украинских военных. Ему сообщили, что он со своей группой должен их заменить и двигаться дальше, еще около километра до позиции. Приведший их туда проводник забрал раненых, а для сопровождения новых бойцов прибыл еще один. Пятидесятилетний Взварич пожаловался ему, что из-за болей в спине вряд ли дойдет до позиции и обратно. "Я этому проводнику говорю, может, ты поможешь мне и на эвакуацию меня заберешь? Он связался с командиром, объяснил всю ситуацию, говорит, человек 50 лет, ему надо дойти на ту позицию, но он, говорит, идти не может. Тот говорит, ну, типа "завали его". Я услышал, у меня перевернулся мир вообще в это время. Реально понимаю, что меня уже никто вести не будет", — рассказал пленный. Почти все пленные были насильно мобилизованы. Так, Илья Колодис пытался объяснить сотрудникам военкомата, что был судим, но те заверили его, что судимость "давно вышла". Сергея Умниченко насильно отвезли в военкомат, когда он шел класть плитку знакомому. Лишь один, Александр Афанасенко, добровольно подписал контракт в одной из тыловых частей, но вскоре ее расформировали и он оказался в штурмовом подразделении. "Каждую неделю приходила телеграмма на батальон и переводили ребят по понедельникам. Семьдесят человек поехало в 80-ю бригаду. Через неделю 50 человек поехало в 95-ю бригаду. Через неделю 120 человек поехало в 33-ю бригаду. И такими темпами за два месяца от батальона фактически не осталось ничего", — рассказал он об этом процессе. Афанасенко также сообщил о попытках ВСУ ликвидировать собственных солдат. Находясь в блиндаже, он со своими сослуживцами отказался идти на штурм. После этого к ним прилетел дрон "Баба-яга". В такой же ситуации оказался и Дмитрий Симоненко, ему пришлось отстреливаться от своих дронов, чтобы дойти до российских позиций и сдаться. Все пленные пожаловались на недостаточную, практически отсутствующую подготовку.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как услышал приказ о своем убийстве

Пленный ВСУ Взварич: слышал, как командир приказал убить меня

© AP Photo / Roman ChopВоенные ВСУ на линии соприкосновения
Военные ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Военные ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пленный ВСУ Владимир Взварич рассказал, что слышал, как начальство отдает команду убить его проводнику, который вел солдат на позиции.
Пленный Владимир Взварич в ролике Минобороны сообщил, что в один из дней их привели в некий промежуточный блиндаж, где находились шестеро раненых украинских военных. Ему сообщили, что он со своей группой должен их заменить и двигаться дальше, еще около километра до позиции.
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Приведший их туда проводник забрал раненых, а для сопровождения новых бойцов прибыл еще один. Пятидесятилетний Взварич пожаловался ему, что из-за болей в спине вряд ли дойдет до позиции и обратно.
"Я этому проводнику говорю, может, ты поможешь мне и на эвакуацию меня заберешь? Он связался с командиром, объяснил всю ситуацию, говорит, человек 50 лет, ему надо дойти на ту позицию, но он, говорит, идти не может. Тот говорит, ну, типа "завали его". Я услышал, у меня перевернулся мир вообще в это время. Реально понимаю, что меня уже никто вести не будет", — рассказал пленный.
Почти все пленные были насильно мобилизованы. Так, Илья Колодис пытался объяснить сотрудникам военкомата, что был судим, но те заверили его, что судимость "давно вышла". Сергея Умниченко насильно отвезли в военкомат, когда он шел класть плитку знакомому.
Лишь один, Александр Афанасенко, добровольно подписал контракт в одной из тыловых частей, но вскоре ее расформировали и он оказался в штурмовом подразделении.
"Каждую неделю приходила телеграмма на батальон и переводили ребят по понедельникам. Семьдесят человек поехало в 80-ю бригаду. Через неделю 50 человек поехало в 95-ю бригаду. Через неделю 120 человек поехало в 33-ю бригаду. И такими темпами за два месяца от батальона фактически не осталось ничего", — рассказал он об этом процессе.
Афанасенко также сообщил о попытках ВСУ ликвидировать собственных солдат. Находясь в блиндаже, он со своими сослуживцами отказался идти на штурм. После этого к ним прилетел дрон "Баба-яга".
В такой же ситуации оказался и Дмитрий Симоненко, ему пришлось отстреливаться от своих дронов, чтобы дойти до российских позиций и сдаться.
Все пленные пожаловались на недостаточную, практически отсутствующую подготовку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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