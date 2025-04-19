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Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/plen-2012320460.html
Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями
Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями - РИА Новости, 19.04.2025
Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями
Российские военнослужащие, вернувшиеся с территорий, подконтрольных киевскому режиму, признались, что ждут воссоединения со своими семьями. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:00:00+03:00
2025-04-19T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с территорий, подконтрольных киевскому режиму, признались, что ждут воссоединения со своими семьями. Ранее в субботу министерство обороны РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву. "До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо", - сказал один из вернувшихся россиян в видеоролике Минобороны РФ. Он признался, что дома его ждут мать, брат и вся семья. Ещё один военнослужащий отметил, что не поверил, когда узнал, что оказался в списках на обмен. Он рассказал, что собирается позвонить домой и поговорить с матерью, голоса которой не слышал уже полгода.
https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html
россия
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Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими
Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями

Вернувшиеся из плена военные РФ признались, что ждут встречи со своими семьями

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с территорий, подконтрольных киевскому режиму, признались, что ждут воссоединения со своими семьями.
Ранее в субботу министерство обороны РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву.
"До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо", - сказал один из вернувшихся россиян в видеоролике Минобороны РФ.
Он признался, что дома его ждут мать, брат и вся семья.
Ещё один военнослужащий отметил, что не поверил, когда узнал, что оказался в списках на обмен. Он рассказал, что собирается позвонить домой и поговорить с матерью, голоса которой не слышал уже полгода.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными
Вчера, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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