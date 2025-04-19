https://ria.ru/20250419/plen-2012320460.html

Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями

Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями - РИА Новости, 19.04.2025

Вернувшиеся из плена военнослужащие ждут встречи со своими семьями

Российские военнослужащие, вернувшиеся с территорий, подконтрольных киевскому режиму, признались, что ждут воссоединения со своими семьями. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:00:00+03:00

2025-04-19T22:00:00+03:00

2025-04-19T22:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012296545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7eb7b457233b88b89fc30d09d1e2d9b.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с территорий, подконтрольных киевскому режиму, признались, что ждут воссоединения со своими семьями. Ранее в субботу министерство обороны РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих, столько же пленных украинцев переданы Киеву. "До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо", - сказал один из вернувшихся россиян в видеоролике Минобороны РФ. Он признался, что дома его ждут мать, брат и вся семья. Ещё один военнослужащий отметил, что не поверил, когда узнал, что оказался в списках на обмен. Он рассказал, что собирается позвонить домой и поговорить с матерью, голоса которой не слышал уже полгода.

https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. 2025-04-19T22:00 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф