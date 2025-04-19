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"Как в нацистской Германии": в США раскрыли чудовищный план Украины
"Как в нацистской Германии": в США раскрыли чудовищный план Украины - РИА Новости, 19.04.2025
"Как в нацистской Германии": в США раскрыли чудовищный план Украины
На фоне высоких потерь ВСУ, на Украине начали боевую подготовку детей в секретных лагерях, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:55:00+03:00
2025-04-19T03:55:00+03:00
2025-04-19T03:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На фоне высоких потерь ВСУ, на Украине начали боевую подготовку детей в секретных лагерях, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube."Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений <…> А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по 10 — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого <…> Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии" — сказал он.Бывший полковник также отметил, что подобное не может не осуществляться с молчаливого одобрения или даже с поддержкой от лидера страны."Они ставили под ружье всех, кого могли найти: детей, подростков, стариков. К тому моменту для Германии уже все было кончено. Вместо того, чтобы признать очевидное, они сражались до самого конца", — заключил Дэвис.ВСУ только за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России. Также, по тем же данным, за этот период украинские войска лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше десяти тысяч беспилотников.
https://ria.ru/20250419/nepobedimost-2012212832.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
"Как в нацистской Германии": в США раскрыли чудовищный план Украины
Полковник Дэвис: Украина готовит детей к участию в боевых действиях