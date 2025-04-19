https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html

"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие

"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие - РИА Новости, 19.04.2025

"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие

Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности РФ к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:53:00+03:00

2025-04-19T21:53:00+03:00

2025-04-19T21:53:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности РФ к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, напомнив, что Киев более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Инициатива президента Владимира Путина о прекращении огня на пасхальные выходные, конечно, - это не только наглядная демонстрация готовности Кремля к диалогу, но и уважение к столь важной дате для русского и украинского народов. Это, конечно, также демонстрирует готовность Кремля вести переговоры о справедливом мире в текущем конфликте вокруг Украины", - сказал РИА Новости Ламеса. "Однако я опасаюсь, что эта благая гуманитарная инициатива российского президента не будет хорошо воспринята украинским режимом, учитывая, что уже был прецедент, когда российские власти предложили прекратить огонь также по случаю православного рождества в 2023 году, и эта инициатива была проигнорирована (Владимиром - ред.) Зеленским", - добавил эксперт. Он напомнил, что Украина более 100 раз нарушила 30-дневный мораторий в отношении атак на энергетические объекты.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html

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