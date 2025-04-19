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"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие
Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности РФ к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T21:53:00+03:00
2025-04-19T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
аргентина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности РФ к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, напомнив, что Киев более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Инициатива президента Владимира Путина о прекращении огня на пасхальные выходные, конечно, - это не только наглядная демонстрация готовности Кремля к диалогу, но и уважение к столь важной дате для русского и украинского народов. Это, конечно, также демонстрирует готовность Кремля вести переговоры о справедливом мире в текущем конфликте вокруг Украины", - сказал РИА Новости Ламеса. "Однако я опасаюсь, что эта благая гуманитарная инициатива российского президента не будет хорошо воспринята украинским режимом, учитывая, что уже был прецедент, когда российские власти предложили прекратить огонь также по случаю православного рождества в 2023 году, и эта инициатива была проигнорирована (Владимиром - ред.) Зеленским", - добавил эксперт. Он напомнил, что Украина более 100 раз нарушила 30-дневный мораторий в отношении атак на энергетические объекты.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012309815.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, аргентина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Аргентина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие

Писатель Ламеса: усомнился, что Киев примет предложение о пасхальном перемирии

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности РФ к диалогу, но она вряд ли будет принята украинским режимом, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, напомнив, что Киев более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Будапеште оценили решение Путина о пасхальном перемирии
Вчера, 20:00
"Инициатива президента Владимира Путина о прекращении огня на пасхальные выходные, конечно, - это не только наглядная демонстрация готовности Кремля к диалогу, но и уважение к столь важной дате для русского и украинского народов. Это, конечно, также демонстрирует готовность Кремля вести переговоры о справедливом мире в текущем конфликте вокруг Украины", - сказал РИА Новости Ламеса.
"Однако я опасаюсь, что эта благая гуманитарная инициатива российского президента не будет хорошо воспринята украинским режимом, учитывая, что уже был прецедент, когда российские власти предложили прекратить огонь также по случаю православного рождества в 2023 году, и эта инициатива была проигнорирована (Владимиром - ред.) Зеленским", - добавил эксперт.
Он напомнил, что Украина более 100 раз нарушила 30-дневный мораторий в отношении атак на энергетические объекты.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Отказ ЕС поддержать перемирие покажет отсутствие ценностей, считает эксперт
Вчера, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаАргентинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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