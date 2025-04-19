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Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем - РИА Новости, 19.04.2025
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14:11 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peskov-2012264387.html
Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем
Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем - РИА Новости, 19.04.2025
Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем
Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:11:00+03:00
2025-04-19T14:11:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем регионе Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому государственному агентству IRNA. "Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока", - сказал Песков в интервью IRNA. В субботу проходит второй раунд переговоров между Ираном и США в Риме при посредничестве Омана. Первый раунд американско-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Делегации от двух государств возглавляют, соответственно, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, первый раунд прошел позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу первого раунда переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250411/iran-2010692882.html
https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html
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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем

Песков: диалог между Ираном, КНР и РФ нужен для стабильности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем регионе Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому государственному агентству IRNA.
"Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока", - сказал Песков в интервью IRNA.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Иран в скором времени передаст в парламент Договор о партнерстве с Россией
11 апреля, 13:00
В субботу проходит второй раунд переговоров между Ираном и США в Риме при посредничестве Омана. Первый раунд американско-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Делегации от двух государств возглавляют, соответственно, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, первый раунд прошел позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу первого раунда переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россия готова помочь Ирану с вопросами ядерной программы, заявили в Кремле
18 февраля, 10:52
 
В миреИранРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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