Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем
Песков: диалог между Ираном, КНР и РФ нужен для стабильности на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем регионе Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому государственному агентству IRNA.
В субботу проходит второй раунд переговоров между Ираном и США в Риме при посредничестве Омана. Первый раунд американско-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Делегации от двух государств возглавляют, соответственно, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, первый раунд прошел позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу первого раунда переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.