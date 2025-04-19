https://ria.ru/20250419/peskov-2012264387.html

Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем

Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем - РИА Новости, 19.04.2025

Песков заявил о важности диалога между Россией, Ираном и Китаем

Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:11:00+03:00

2025-04-19T14:11:00+03:00

2025-04-19T14:11:00+03:00

в мире

иран

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Диалог между Ираном, Россией и Китаем по различным вопросам, в частности по проблеме иранской ядерной программы, необходим для обеспечения стабильности во всем регионе Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому государственному агентству IRNA. "Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение как с точки зрения интересов трех стран, так и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока", - сказал Песков в интервью IRNA. В субботу проходит второй раунд переговоров между Ираном и США в Риме при посредничестве Омана. Первый раунд американско-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Делегации от двух государств возглавляют, соответственно, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, первый раунд прошел позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу первого раунда переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250411/iran-2010692882.html

https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html

иран

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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана