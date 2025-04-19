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Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012326865.html
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине
МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:35:00+03:00
2025-04-19T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
узбекистан
украина
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
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ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира", - сказал Бурханов, комментируя РИА Новости инициативу президента РФ. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметил, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".
https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html
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в мире, россия, узбекистан, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Узбекистан, Украина, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине

МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие

© Sputnik / Актан ТемиркановЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
Здание МИД Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира", - сказал Бурханов, комментируя РИА Новости инициативу президента РФ.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметил, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУзбекистанУкраинаВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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