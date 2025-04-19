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Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине
МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:35:00+03:00
2025-04-19T23:35:00+03:00
2025-04-19T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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узбекистан
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владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира", - сказал Бурханов, комментируя РИА Новости инициативу президента РФ. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметил, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".
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Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине
МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие