https://ria.ru/20250419/peremirie-2012326865.html

Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине

Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 19.04.2025

Узбекистан приветствовал пасхальное перемирие на Украине

МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T23:35:00+03:00

2025-04-19T23:35:00+03:00

2025-04-19T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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узбекистан

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владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

вооруженные силы украины

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ТАШКЕНТ, 19 апр - РИА Новости. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира", - сказал Бурханов, комментируя РИА Новости инициативу президента РФ. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметил, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны "продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма".

https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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