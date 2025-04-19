https://ria.ru/20250419/peremirie-2012324835.html

В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма

В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма - РИА Новости, 19.04.2025

В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма

Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является жестом гуманизма и подчеркивает стремление сохранить жизни, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T23:06:00+03:00

2025-04-19T23:06:00+03:00

2025-04-19T23:06:00+03:00

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ДУБАЙ, 19 апр - РИА Новости. Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является жестом гуманизма и подчеркивает стремление сохранить жизни, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Владимир Путин всегда проявлял гуманизм по отношению к киевскому режиму и, несмотря на все имеющиеся в его распоряжении средства, старался сохранить жизни", - заявил Уаттара. Также член Национального переходного совета Мали выразил сомнение в том, что перемирие будет соблюдаться украинской стороной, поскольку продолжение военных действий выгодно для Зеленского. "Я очень сомневаюсь, что пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, будет соблюдаться киевским режимом. Потому что сегодня все, что может объединять, все, что может двигаться к сути мира, является фатальным для президента Украины Зеленского. Зеленский давно утратил свою легитимность; он живет только войной", - подчеркнул он.

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