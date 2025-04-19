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В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма - РИА Новости, 19.04.2025
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23:06 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012324835.html
В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма
В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма - РИА Новости, 19.04.2025
В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма
Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является жестом гуманизма и подчеркивает стремление сохранить жизни, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T23:06:00+03:00
2025-04-19T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы украины
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ДУБАЙ, 19 апр - РИА Новости. Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является жестом гуманизма и подчеркивает стремление сохранить жизни, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Владимир Путин всегда проявлял гуманизм по отношению к киевскому режиму и, несмотря на все имеющиеся в его распоряжении средства, старался сохранить жизни", - заявил Уаттара. Также член Национального переходного совета Мали выразил сомнение в том, что перемирие будет соблюдаться украинской стороной, поскольку продолжение военных действий выгодно для Зеленского. "Я очень сомневаюсь, что пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, будет соблюдаться киевским режимом. Потому что сегодня все, что может объединять, все, что может двигаться к сути мира, является фатальным для президента Украины Зеленского. Зеленский давно утратил свою легитимность; он живет только войной", - подчеркнул он.
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В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма

В переходном совете Мали сочли перемирие на Украине на Пасху жестом гуманизма РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ДУБАЙ, 19 апр - РИА Новости. Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является жестом гуманизма и подчеркивает стремление сохранить жизни, заявил РИА Новости зампредседателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Владимир Путин всегда проявлял гуманизм по отношению к киевскому режиму и, несмотря на все имеющиеся в его распоряжении средства, старался сохранить жизни", - заявил Уаттара.
Также член Национального переходного совета Мали выразил сомнение в том, что перемирие будет соблюдаться украинской стороной, поскольку продолжение военных действий выгодно для Зеленского.
"Я очень сомневаюсь, что пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, будет соблюдаться киевским режимом. Потому что сегодня все, что может объединять, все, что может двигаться к сути мира, является фатальным для президента Украины Зеленского. Зеленский давно утратил свою легитимность; он живет только войной", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМалиУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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