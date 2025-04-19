https://ria.ru/20250419/peremirie-2012324370.html

Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии

Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии - РИА Новости, 19.04.2025

Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии

Заявление Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать лжеинформацию для нарушения перемирия, считает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:59:00+03:00

2025-04-19T22:59:00+03:00

2025-04-19T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

григорий карасин

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать лжеинформацию для нарушения перемирия, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее", - сказал Карасин РИА Новости. По его словам, это "свидетельство недоговороспособности украинской стороны в большом масштабе, в широком смысле".

https://ria.ru/20250419/slutskij-2012323536.html

https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html

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