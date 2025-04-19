https://ria.ru/20250419/peremirie-2012324370.html
Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии
Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии - РИА Новости, 19.04.2025
Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии
Заявление Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать лжеинформацию для нарушения перемирия, считает... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:59:00+03:00
2025-04-19T22:59:00+03:00
2025-04-19T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
григорий карасин
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать лжеинформацию для нарушения перемирия, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее", - сказал Карасин РИА Новости. По его словам, это "свидетельство недоговороспособности украинской стороны в большом масштабе, в широком смысле".
https://ria.ru/20250419/slutskij-2012323536.html
https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html
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в мире, григорий карасин, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Карасин усомнился в принятии Киевом предложения о перемирии
Карасин считает, что Киев будет полагаться на фейки, чтобы нарушить перемирие
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского по пасхальному перемирию говорит о том, что Киев будет максимально использовать лжеинформацию для нарушения перемирия, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
"Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее", - сказал Карасин РИА Новости.
По его словам, это "свидетельство недоговороспособности украинской стороны в большом масштабе, в широком смысле".